الهيئة الملكية تحتفل بتدشين الواجهة البحرية في ينبع

أحمد الأنصاري (ينبع)

نظمت الهيئة الملكية في ينبع البارحة الأولى، احتفالا بمناسبة تدشين خادم الحرمين الشريفين، حفظه الله، للمشاريع الصناعية والتنموية في مدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين بتكلفة إجمالية بلغت 327 مليار ريال (87.2 مليار دولار).وحضر الحفل محافظ ينبع المهندس مساعد السليم والرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بينبع الدكتور علاء بن عبدالله نصيف وعدد من مسؤولي الشركات الصناعية والجهات الحكومية ومسؤولي الهيئة الملكية وذلك بموقع الواجهة البحرية في مدينة ينبع الصناعية.تضمن الحفل عرض فيلم عن الواجهة البحرية التي دشنها خادم الحرمين الشريفين ضمن مشاريع الهيئة الملكية.ورفع الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بينبع الدكتور علاء نصيف أسمي آيات الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين على تفضله بتدشين المشاريع التنموية العملاقة في مدينة ينبع الصناعية التي حظيت وما زالت تحظى بالاهتمام المباشر من القيادة الرشيدة.كما شكر الدكتور نصيف صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن ثنيان رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع على متابعته وتوجيهاته المستمرة.يشار إلى ان تطوير الواجهة البحرية التي تمتد على طول 11 كيلو متر، حيث ستقام عليها استثمارات خدمية تتضمن فنادق ومرافق عامة تخدم المواطنين وزوار ينبع الصناعية.وتضمن المشروع الأول: أعمال هذا المشروع أكثر من (5) ملايين متر مكعب من أعمال الحفر والتجريف بعمق (3-4) متر وإعادة تشكيل وحماية الخط الساحلي واستصلاح الأراضي وبناء قناة للقوارب بطول (1.5) كلم وبناء جسرين اثنين وسبعة شواطئ وبحيرات ترفيهية للقاطنين والزوار وحماية الشواطئ.ويشمل المشروع الثاني تطوير أكثر من (120) هكتارا (1.2 كم2) التي تتضمن أعمال تطوير الموقع والبنية الأساسية والمرافق العامة والترفيهية لجميع أفراد الأسرة وتشمل الملاعب ودورات المياه والمصليات ومقهى ومرافق رياضية ومبنى للإسعافات الأولية ومركزا للإنقاذ وشواطئ ومسابح للأطفال.وتضمن المشروع الثالث تسوية وتطوير الموقع لحوالي (122) هكتارا (1.22) كم2 من الأراضي وإنشاء التجهيزات الأساسية للمناطق التي تتضمن تطوير المواقع الاستثمارية وتشمل الشواطئ ومارينا وجزرا ترفيهية وملعبا للغولف ومركزا للشرطة ومبنى للإسعافات الأولية ومصليات ودورات مياه ومواقف سيارات إضافة إلى تجهيز وتطوير البنية التحتية لمواقع استثمارية تشمل المطاعم والفنادق والمرافق الترفيهية. ويشمل المشروع الرابع تطوير خمسة وأربعين هكتارا تقريباً، وتتميز بوجود جزيرة النورس وتقدر مساحتها بثلاثة وعشرين هكتارا تقريباً وتحتوي على قرية الغوص، مرسى للقوارب، منطقة تخييم، متحف مائي، رصيف الصيد البحري، منتزهات ترفيهية، منطقتين محميتين، نادي الفروسية وناد للقوارب.ويلتقي هذا المشروع مع الطريق الساحلي الذي يربط مدينة ينبع الصناعية بينبع البحر ماراً بحي البثنة على الواجهة البحرية ويتصل بمركز المدينة عن طريق جسرين أمام حي خالد.