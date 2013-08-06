«المياه »تطرح 14 مشروعا جديدا في المنطقة

خالد الجابري (المدينة المنورة)

طرحت مديرية المياه في المدينة المنورة 14 مشروعا جديدا للمنافسة، ضمن خطتها الاستراتيجية لخدمة المنطقة وسكانها وتزويدهم بأكسير الحياة. وأوضح مدير عام المياه في المدينة المنورة المهندس صالح بن عبدالعزيز جبلاوي أن تلك المشاريع تأتي إنفاذا لتوجيهات أمير المدينة المنورة صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان، ودعم من قبل وزير المياه المهندس عبدالله الحصين. وبين الجبلاوي أن المشاريع تشمل توريد وتركيب أجهزة التحكم الآلي ونقل المعلومات من آبار المياه بمنطقة المدينة، واستكمال خطوط الصرف الصحي لمدينة بـدر (خطوط رئيسية و شبكات)، ونزح بيارات ونقل مياه الصرف الصحى الى محطات المعالجة، وصيانة ونظافة مباني ومنشآت المديرية العامة للمياه بمنطقة المدينة المنورة.وأفاد الجبلاوي أن المشاريع تشمل إنشاء خزانين للمياه بجنوب المدينة المنورة وملحقاتهما بسعة 250000م3، وإنشاء وتجهيز مختبرات مياه بمناطق متفرقة بمنطقة المدينة المنورة (محافظة العلا والمهد وبدر وخيبر والحناكية)، وإنشاء أشياب مع ملحقاتها ومحطة تنقية للمياه في مناطق مختلفة بمحافظة الحناكية.وأوضح الجبلاوي أن المشاريع تشمل تنفيذ خط المياه الرئيسي قطر 1000مم في طريق الملك عبدالعزيز ومشروع إنشاء خزان للمياه بمدينة ينبع سعة 250 ألف م3، وتأمين وتحديث عدادات المياه الإلكترونية وملحقاتها بالمدينة المنورة، ومعالجة الحماة ونقلها خارج موقع المحطة (تحويل الحماة الى سماد زراعي) وتطوير مركز التحكم والمراقبة لنظام سكادا بالمدينة المنورة. وذكر المهندس الجبلاوي أن المرحلة الثالثة من تحلية المياه بينبع تغطي كافة احتياجات المنطقة من المياه حتى عام 1450هـ بطاقة إنتاجية قدرها (500.000) م3 في اليوم، موضحا أن محطة التحلية المتعددة التأثيرات في ينبع التي جرى الانتهاء من تنفيذها مؤخرا بطاقة إنتاجية حوالي (000 .70) م3/يوم ستغطي جزءا من احتياجات المدينة المنورة من المياه المحلاة لحين انتهاء مشروع المرحلة الثالثة من محطة التحلية.