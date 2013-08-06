مرور القنفذة يطبق خطة العيد

إبراهيم المتحمي (القنفذة)

نفذت إدارة مرور القنفذة الخطة المرورية المعدة لأواخر شهر رمضان وأيام العيد، وأوضح مدير مرور القنفذة الرائد غازي بن مساعد العتيبي العصيمي، أن الخطة تركز وجودها في الأسواق الكبرى المشهورة بمحافظة القنفذة والمحال التجارية والطرقات العامة، مشيرا إلى أنه جرى إغلاق عدد من المداخل في الشوارع الفرعية وتحديد الاتجاهات في سير موحد حتى تسير المركبات في يسر وسهولة، خصوصا الشوارع المؤدية إلى بعض الأسواق لمنع حدوث أي ربكة في السير. يأتي ذلك في وقت وصف عدد من أهالي القنفذة خطط مرور المحافظة بالناجعة، مشيرين إلى أن رجال المرور يتواجدون من بعد صلاة العصر وحتى قبل الفجر في عدد من المواقع الحيوية أبرزها الأسواق التجارية. وأوضح أن الحركة تسير في المحافظة بانسيابية وسهولة ودون أي منغصات أو اختناقات مرورية.