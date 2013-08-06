الحلقة (27) من "حدث في دمشق": فؤاد يكتشف خيانة وداد له مع بائع الكعك

كتب : محمد عاشور منذ 29 دقيقة

شهدت الحلقة (27) من مسلسل "حدث في دمشق" رجوع زمن الأحداث للقرن الماضي، بعدما شهدت الأحداث السابقة عرض أحداث الزمن الحالي، وتصوير حالة "وداد" التي تلعب دورها الفنانة سلاف فواخرجي وهي تعيش في الولايات المتحدة الأمريكية.

وعلم فؤاد أفندي، زوج وداد، أنها خانته مع أبو علي (بائع الكعك)، أثناء سفره، بعدما أخبره أخوم، كميل أفندي بذلك.

وقرر فؤاد قتل بائع الكعك، إلا أن كميل أفندي أخبره بأنه سافر إلى فلسطين.

من ناحية أخرى، اختبأت "ربيعة"، التي تلعب دورها الفنانة ميسون أبو سعد في منزل وداد، ورفضت مقابلة حبيبها رأفت أفندي.

مسلسل "حدث في دمشق" بطولة الفنانة سلاف فواخرجي وميسون أبوسعد ووضاح حلوم، ومن إخراج باسل الخطيب وتأليف عدنان عودة.