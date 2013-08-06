مركز إعلام أبوتيج يستعرض تجربة تطبيق البوتاجاز بقرى أسيوط

قالت نشرة إعلامية صادرة عن مركز إعلام أبوتيج التابع للهيئة العامة للاستعلامات، إن المركز سيستضيف "جمعية كل الناس للتنمية الشاملة" لعرض تجربتها الناجحة فى نشر تطبيقات استخدام الطاقة البديلة لأول مرة فى قرى أسيوط، صرح بذلك محمد بكرى مدير مركز إعلام أبوتيج، وقال إنه سيتم التعاون مع الجمعية للتوعية بكيفية إنتاج السماد الطبيعى وغاز البيوجاز من مخلفات الماشية، وهى التجربة التى تمت لأول مرة بنجاح فى 50 وحدة بقرية أولاد إلياس بمركز صدفا جنوب أسيوط، ويجرى الإعداد لتنفيذها فى قرى أخرى.

وأوضح عادل توفيق مدير جمعية كل الناس أن الجمعية نجحت فى نشر تطبيق تجربة توليد غاز البوتاجاز والسماد عالى الجودة من مخلفات الماشية للمرة الأولى فى أسيوط وذلك عبر إقناع 50 أسرة بقرية أولاد إلياس بمركز صدفا بتدشين أول 50 وحدة لإنشاء البيوجاز، والذى توفر الوحدة الواحدة منه ما يعادل 2 طن غاز يزيد عن مقدار 3 أنابيب بوتاجاز فضلاً عن السماد اللازم لزراعة فدان.

وأشار عادل توفيق أن وحدات البيوجاز تم إنشاؤها من خلال منح إنشاء وحدات الطاقة البديلة والتى تحمل تكلفتها بالكامل مرفق البيئة العالمى وبرنامج المنح الصغيرة بمصر وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى.