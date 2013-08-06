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إلغاء احتفالات الجبيل بسبب تخلف دعم الغرفة التجارية

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إلغاء احتفالات الجبيل بسبب تخلف دعم الغرفة التجارية إلغاء احتفالات الجبيل بسبب تخلف دعم الغرفة التجارية

 محمد إبراهيم الزهراني (الجبيل)

تسببت قلة الموارد المالية في إيقاف احتفال محافظة الجبيل بعيد الفطر كما هي العادة كل عام، وأكد مصدر في احدى اللجان التي كانت تشرف على تنظيم الاحتفالات كل عام أن فعاليات عيد الفطر في محافظة الجبيل والتي كانت تقام كل عام في كورنيش الجبيل قد أوقفت هذا العام بسبب غياب الدعم المالي الذي كان يمول من صندوق المناسبات في الغرفة التجارية بالجبيل بشكل سنوي. حيث لم يتوصل القائمون على تنظيم الاحتفالية بحسب المصدر إلى حل مع الممول الرئيس الغرفة التجارية لإقامتها. ووجه عدد من المواطنين اللوم والعتاب لمحافظة الجبيل ولجنة المناسبات على وجه الخصوص والغرفة التجارية.وتساءل المواطنون عن بند المسؤولية الاجتماعية التي أعلنت عنها الغرفة التجارية ولماذا لم يتم تفعيلها في مناسبة مثل عيد الفطر المبارك، مستشهدين بالمحافظات والمدن المجاورة للجبيل مثل الخفجي، رأس تنورة والدمام التي اعلنت جميعها عن برامج احتفالات العيد.

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