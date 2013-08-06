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على المعتمرين سرعة المغادرة بعد أداء الشعيرة

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على المعتمرين سرعة المغادرة بعد أداء الشعيرة على المعتمرين سرعة المغادرة بعد أداء الشعيرة

 خالد سليم الحميدي (مكة المكرمة)

أعلن وكيل وزارة الحج والمتحدث الإعلامي لوزارة الحج حاتم قاضي وصول الأراضي المقدسة 5 ملايين و 200 ألف معتمر ومعتمرة عبر مختلف المنافذ البرية والجوية، وذلك منذ بدء موسم العمرة في شهر صفر الماضي.وأوضح قاضي لـ«عكاظ»، أن المملكة أصدرت قرابة الـ 5 ملايين و500 ألف تأشيرة عمرة منذ انطلاقة موسم العمرة قبل 8 أشهر ، لافتا إلى أن المتبقين فعليا في مكة المكرمة او في المدينة المنورة حتى تاريخ أمس (الاثنين) 464,025 معتمرا ومعتمرة. يذكر ان وزارة الحج، كانت قد دعت جميع المعتمرين إلى سرعة مغادرة المملكة مصحوبين بالسلامة، بعد أن من الله عليهم بأداء العمرة قبل نهاية مدة تأشيرة الدخول لكيلا يقعوا في مخالفة الأنظمة، مؤكدة أن تأشيرة العمرة لا تخول صاحبها البقاء للحج.وأوضحت الوزارة أن أنظمة الإقامة بالمملكة تقضي بمعاقبة كل من يقيم في البلاد بعد انتهاء صلاحية تأشيرته، سواء كانت عمرة أم زيارة أم حجا، ومن يتخلف عن المغادرة بغرض العمل أو غيره يكون عرضة للعقوبات، مشددة على ضرورة مغادرتهم عاجلا تجنبا للوقوع تحت طائلة عقوبات مخالفة الأنظمة المعمول بها في المملكة في حق المتأخرين أو في حق من يسهم في نقل المتأخرين عن المغادرة أو إيوائهم أو التستر عليهم بالغرامة المقرة نظاما، مبينة أن العقوبة تتعدد بتعدد الأشخاص الذين وقعت المخالفة بشأنهم.

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