أخبار عاجلة

الأمن العام: ضبط هارب من الإعدام و35 سنة سجن وبحوزته ترسانة ذخيرة -
افتتاح 4 محطات صرف في الصعيد والجيزة 30 يونيو -
"الصحفيين" تُحيي ذكرى العندليب الأسمر الثلاثاء -
موظفو الضرائب العقارية بالمنيا يطالبون بتفعيل "الضبطية القضائية" -
بتكلفة 6 ملايين جنيه.. محافظ المنيا يفتتح فرعًا جديدًا بالمدرسة البريطانية -
بالرقص.. متحدو الإعاقة يحتلون وسط البلد -
هكذا كان يستيقظ الناس قديمًا قبل اختراع المنبه -
مقتل عشرة مسلحين في هجوم شمال أفغانستان -
#افتتاح_كنيسة_في_الرياض ... كذبة أبريل أم حقيقة ؟ -
8 الصبح - خبيرة الأبراج وعلم الفلك نيفين ابو شالة ترصد حركة الكواكب وتأثيرها على الأبراج -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. DMC

"رويترز": احتياطي النقد الأجنبي في مصر يقفز إلى أعلى مستوى في 20 شهرا

Google+ Print
"رويترز": احتياطي النقد الأجنبي في مصر يقفز إلى أعلى مستوى في 20 شهرا "رويترز": احتياطي النقد الأجنبي في مصر يقفز إلى أعلى مستوى في 20 شهرا

كتب : رويترز الإثنين 05-08-2013 23:06

قال البنك المركزي المصري، أمس، إن احتياطيات النقد الأجنبي في قفزت في يوليو إلى أعلى مستوياتها في 20 شهرا، مدعومة بخمسة مليارات دولار قدمتها دول عربية خليجية إلى مصر، بعد عزل الرئيس السابق محمد مرسي في الثالث من يوليو إثر ثورة شعبية ضده.

وبلغت الاحتياطيات 18.88 مليار دولار في نهاية يوليو، ارتفاعا من 14.92 مليار دولار في يونيو.

ورقم يوليو هو أعلى مستوى للاحتياطيات الأجنبية منذ نوفمبر 2011، لكنه رغم ذلك يظهر أن مصر لا تزال تستنزف نقدا أجنبيا لحماية الجنيه المصري.

ومن جانبه، قال سعيد الهرش، الخبير الاقتصادي لدى فولتيرا بارتنرز الاستشارية ومقرها لندن، "لا توجد مفاجآت، الجانب السيئ الوحيد هو ما كان يمكن أن يحدث لولا المساعدات. فالموقف كان سيتفاقم مع خسارة ما يزيد عن مليار دولار من الاحتياطي الأجنبي".

ويتمثل جزء من الخسارة في نحو 650 مليون دولار دفعتها مصر في يوليو لخدمة دين نادي باريس حسبما قاله خبير اقتصادي آخر.

وبدوره، قال جون سفاكياناكيس الخبير لدى شركة ماسك للاستثمار في الرياض، "قرأت أحدث رقم للاحتياطي بنظرة إيجابية لكنه يظهر أيضا أهمية الدعم الخليجي"، وأضاف "لولا هذا الدعم لكان استنزاف الاحتياطيات أكبر وأسرع".

وفي الخمسة أسابيع التي أعقبت الإطاحة بمرسي ارتفع الجنيه بشكل طفيف أمام الدولار في السوق الرسمية وبشكل ملحوظ في السوق السوداء.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
عمل بملاهي أوروبا ليحافظ على مظهره بمصر.. 20 معلومة عن «حسن أبو السعود»

عمل بملاهي أوروبا ليحافظ على مظهره بمصر.. 20 معلومة عن «حسن أبو السعود»

شكري: العلاقات المصرية ـ الأمريكية متشعبة وعميقة

شكري: العلاقات المصرية ـ الأمريكية متشعبة وعميقة

8 الصبح - أبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية صباح اليوم

8 الصبح - أبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية صباح اليوم

8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنان العملاق يحيى الفخراني "الطبيب الذي عشق الفن"

8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنان العملاق يحيى الفخراني "الطبيب الذي عشق الفن"