فشل صفقة انتقال عرفة السيد للزمالك

فشلت صفقة انتقال عرفة السيد مهاجم الجونة للزمالك بعدما تم الإعلان عن الاتفاق عنها.

وكان اللاعب قد وصل إلى مقر النادي الأبيض للتوقيع على العقود ولكنه رحل بدون التوقيع بسبب خلاف بين الناديين.

وقال السيد لـFilGoal.com "الاتفاق كان على أن يسدد الزمالك 250 ألف جنيه كقدم تعاقد على أن يستكمل باقي قيمة الصفقة بالتقسيط".

وتابع "الزمالك لم يسدد مقدم التعاقد وهو ما دفع الجونة لرفض إرسال الإستغناء وبالتالي لم أوقع على العقود".

وكان الزمالك يسعى إلى تدعيم هجومه قبل غلق باب القيد في دوري أبطال إفريقيا مساء الأثنين ولكنه فشل في إتمام الصفقة المتبقية.