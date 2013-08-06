أخبار عاجلة

الأمن العام: ضبط هارب من الإعدام و35 سنة سجن وبحوزته ترسانة ذخيرة -
افتتاح 4 محطات صرف في الصعيد والجيزة 30 يونيو -
"الصحفيين" تُحيي ذكرى العندليب الأسمر الثلاثاء -
موظفو الضرائب العقارية بالمنيا يطالبون بتفعيل "الضبطية القضائية" -
بتكلفة 6 ملايين جنيه.. محافظ المنيا يفتتح فرعًا جديدًا بالمدرسة البريطانية -
بالرقص.. متحدو الإعاقة يحتلون وسط البلد -
هكذا كان يستيقظ الناس قديمًا قبل اختراع المنبه -
مقتل عشرة مسلحين في هجوم شمال أفغانستان -
#افتتاح_كنيسة_في_الرياض ... كذبة أبريل أم حقيقة ؟ -
8 الصبح - خبيرة الأبراج وعلم الفلك نيفين ابو شالة ترصد حركة الكواكب وتأثيرها على الأبراج -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

فشل صفقة انتقال عرفة السيد للزمالك

Google+ Print
فشل صفقة انتقال عرفة السيد للزمالك فشل صفقة انتقال عرفة السيد للزمالك

فشلت صفقة انتقال عرفة السيد مهاجم الجونة للزمالك بعدما تم الإعلان عن الاتفاق عنها.

وكان اللاعب قد وصل إلى مقر النادي الأبيض للتوقيع على العقود ولكنه رحل بدون التوقيع بسبب خلاف بين الناديين.

وقال السيد لـFilGoal.com "الاتفاق كان على أن يسدد الزمالك 250 ألف جنيه كقدم تعاقد على أن يستكمل باقي قيمة الصفقة بالتقسيط".

وتابع "الزمالك لم يسدد مقدم التعاقد وهو ما دفع الجونة لرفض إرسال الإستغناء وبالتالي لم أوقع على العقود".

وكان الزمالك يسعى إلى تدعيم هجومه قبل غلق باب القيد في دوري أبطال إفريقيا مساء الأثنين ولكنه فشل في إتمام الصفقة المتبقية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع