وفد الشرقية يحتفل بالأيتام ثالث ايام عيد الفطر المبارك

تقييم لجنة شباب الوفد بالشرقية برئاسة محمد ذكي رئيس اللجنة حفل ” التكافل و الوفاء ” لتكريم واسعاد الاطفال الأيتام للعام الخامس علي التوالي خلال عيد الفطر المبارك وذلك يوم السبت الموافق ثالث ايام العيد بقاعة نادي الطيران بالزقازيق .

قال محمد ذكي رئيس لجنة شباب الوفد أن الأيتام الذين فقدوا أعز شيء عندهم فى الدنيا يجب علينا أن لا نشعرهم بالحرمان و يجب أن نقف إلي جانبهم و نسهر على راحتهم فقررنا عمل حفل للأطفال الأيتام في أوقات مختلفة من العام بالأضافة لأول جمعة من إبريل حتى نساهم في ادخال البهجة الى قلوبهم الصغيرة في المناسبات المختلفة طوال العام حيث قررنا اقامة احتفالاً لهم خارج الدارالتي يقيمون بها حتى يشعرون أنهم مثل باقى الأطفال التى تخرج مع أسرهم للعب واللهو في الاعياد .

واضاف ” ذكى ” اننا نعمل جاهدين خلال هذا اليوم لإسعاد الاطفال الأيتام خلال هذا الحفل متمنين دائما النجاح والتوفيق من الله لرسم البسمة علي وجوه هؤلاء الاطفال في هذا اليوم فكل هدفنا هو اسعاد الاطفال سواء بالهدايا التي نقدمها لهم او الفقرات و الألعاب التي ننظمها او من خلال فقرات بداية الحفل التي يقدمها مجموعة من الاطفال الموهوبين في تلاوة القرآن والشعر والغناء كما أننا نلعب معهم ونضحك ونشعرهم بأهميتهم فى مجتمعنا بالإضافة إلى إعطائهم بعض التعليمات التربوية وذلك من خلال مشاركة بعض أعضاء الحزب المتخصصين فى مجال الأطفال .

وأكد رئيس لجنة الشباب ان الحفل يشمل عدة فقرات منها غنائية وأخرى مع الأراجوز والساحر والتنورة ومسرح العرائس وغيرها من الألعاب التي يحبونها ، موضحا ان شباب الوفد قام بتوجية دعوة لمواطني محافظة الشرقية للمشاركة في الحفل لرسم بسمة جميلة وحقيقة علي وجوه الأطفال الأيتام خلال عيد الفطر المبارك ، بهدف دعم الأطفال نفسيا واجتماعيا وادخال البهجة الى قلوبهم ويأتي هذا الحفل ضمن سلسلة فعاليات وأنشطة مكثّفة تنظمها اللجنة بهدف دعم الأطفال نفسيًا ورسم الفرحة والإبتسامة على جوههم.