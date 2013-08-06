منصور بن زايد يترأس اجتماعاً لجهاز الإمارات للاستثمار

عقد مجلس إدارة جهاز الإمارات للاستثمار، أول من أمس، اجتماعاً برئاسة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة.

واعتمد المجلس تقارير ومحاضر اللجنتين التنفيذية والتدقيق عن الفترة السابقة، كما استعرض تحليلا لأداء الجهاز المالي للفترة من 2010 - 2012 حيث حقق الجهاز نتائج مالية فاقت المؤشر العام.

وقدم الرئيس التنفيذي للجهاز عرضاً ملخصاً للبيانات المالية تتضمن حسابات الإيرادات والميزانية العمومية والتدفق المالي للجهاز حتى نهاية يونيو 2013 واستثمارات محفظة الأسهم الخاصة للعام 2012.

حضر الاجتماع كل من معالي محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء ومعالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد ومعالي عبيد بن حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية وخادم عبدالله القبيسي وعيسى محمد السويدي وعبدالحميد سعيد ومبارك راشد المنصوري الرئيس التنفيذي لجهاز الإمارات للاستثمار ومحمد سيف السويدي المدير التنفيذي لإدارة الأصول في الجهاز.