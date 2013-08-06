سعود القاسمي يوجه بصرف منحة مالية لمستحقي المساعدات الاجتماعية

وجه صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة الدائرة الخاصة لسموه بصرف منحة مالية لـ6 آلاف و193 شخصا من مستحقي مساعدات الشؤون الاجتماعية بالإمارة وذلك بالتنسيق والمتابعة مع مكتب وزارة الشؤون الاجتماعية برأس الخيمة.

وقال محمد أحمد رقيط آل علي مدير عام الدائرة الخاصة لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة إن المنحة تأتي امتدادا لمبادرات سموه السنوية المعبرة عن مدى اهتمامه بأبنائه وحرصا من سموه على توفير سبل الراحة لأبنائه المواطنين من تلبية احتياجات أسرهم من مستلزمات عيد الفطر السعيد وإدخال البهجة والسرور إلى نفوس أطفالهم وأرحامهم ومشاركتهم فرحة العيد.

وأشار إلى أن الدائرة باشرت بتنفيذ توجيهات سموه حيث تم تحويل المنحة لمستحقيها ليتسنى لهم توفير متطلباتهم واحتياجاتهم الأسرية الخاصة بعيد الفطر السعيد وإدخال البهجة والسرور إلى قلوبهم.

ورفع محمد آل علي أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله وصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة وإخوانهم اصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات والفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وأولياء العهود وشعب دولة الإمارات العربية المتحدة بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد جعله الله عيد أفراح ومسرات على دولتنا وشعبنا. من جهتها قدمت منى خليفة المزكي مديرة مكتب وزارة الشؤون الاجتماعية برأس الخيمة الشكر والتقدير لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة على المنحة التي اسهمت في زرع الفرحة في نفوس آلاف الأسر المستفيدة من المساعدات الاجتماعية بالإمارة لتمكنهم من توفير احتياجات العيد.

وثمنت منى المزكي حرص صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي على توفير الحياة الكريمة لأبناء الإمارة كافة والارتقاء بمستواهم المعيشي في ظل القيادة الرشيدة في الدولة، لافتة إلى أن المبادرة جاءت في وقتها لتضاعف فرحة المستفيدين منها.