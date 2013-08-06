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شرطة الفجيرة تستعد لاستقبال عيد الفطر المبارك

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شرطة الفجيرة تستعد لاستقبال عيد الفطر المبارك شرطة الفجيرة تستعد لاستقبال عيد الفطر المبارك

اجتمع العميد محمد أحمد بن غانم الكعبي القائد العام لشرطة الفجيرة بمكتبه صباح امس  مع المديرين العامين ومديري الإدارات ورؤساء الأقسام المعنيين لتنظيم الإجراءات والترتيبات اللازمة خلال إجازة عيد الفطر السعيد، حيث وجه بتكثيف وانتشار الدوريات المرورية والأمنية على جميع طرق الإمارة الداخلية والخارجية وتركيزها على المناطق السياحية في الإمارة التي يكثر التوافد عليها أثناء إجازة العيد، كما وجه القائد العام لشرطة الفجيرة بتوفير أعداد من الضباط والأفراد لتأمين حركة السير وتأمين المناطق العائلية وتقديم كافة المساعدات والخدمات الشرطية للزائرين والحرص على حفظ الأمن والاستقرار في الإمارة. 

كما صرح الكعبي بأن جميع مراكز الشرطة مستعدة للتعامل مع كافة الأحداث وتقديم الخدمات الأمنية للجمهور، وناشد القائد العام للشرطة جميع السائقين والزائرين للإمارة خلال إجازة العيد باتخاذ الحيطة والحذر أثناء القيادة في المناطق الجبلية والأودية أو ارتياد البحر وأكد بأن غرفة العمليات على استعداد تام لتلقي أي مكالمات أو استفسارات أو بلاغات على الرقم 999.

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