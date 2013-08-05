نيمار يفقد 7 كجم من وزنه خلال شهر واحد .. ووالده قلق على صحته

مدريد، (إفي): اعترف والد النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، الوافد حديثا لفريق برشلونة بطل الدوري الإسباني، بشعوره بالقلق على الحالة الصحية لنجله بعد أن فقد سبعة كيلوجرامات من وزنه خلال شهر واحد.

وكان نيمار قد خضع لجراحتين لإزالة اللوزتين وتعديل الأنف لتحسين عملية التنفس، وذلك عقب فوزه مع منتخب البرازيل ببطولة كأس القارات الشهر الماضي، لكنه عانى بعدها من نقص الحديد بالدم وأصيب بالأنيميا.

وقال الأب في تصريحات صحفية "نيمار اشتكى لي من أنه ليس في حالة طبيعية، وأنه يشعر بالتعب والإرهاق اثناء التدريبات مؤخرا".

وتمنى أن يتعافى نيمار خلال أسبوعين قبيل انطلاق الموسم الكروي الجديد في إسبانيا.

يذكر أن نيمار انتقل للفريق الكتالوني مقابل 57 مليون يورو، وقد اعترف أطباء البرسا بحاجته لاكساب وزنه مزيدا من الكيلوجرامات والخضوع لأنظمة غذائية وبرامج تأهيل بدني.