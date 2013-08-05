أخبار عاجلة

الأمن العام: ضبط هارب من الإعدام و35 سنة سجن وبحوزته ترسانة ذخيرة -
افتتاح 4 محطات صرف في الصعيد والجيزة 30 يونيو -
"الصحفيين" تُحيي ذكرى العندليب الأسمر الثلاثاء -
موظفو الضرائب العقارية بالمنيا يطالبون بتفعيل "الضبطية القضائية" -
بتكلفة 6 ملايين جنيه.. محافظ المنيا يفتتح فرعًا جديدًا بالمدرسة البريطانية -
بالرقص.. متحدو الإعاقة يحتلون وسط البلد -
هكذا كان يستيقظ الناس قديمًا قبل اختراع المنبه -
مقتل عشرة مسلحين في هجوم شمال أفغانستان -
#افتتاح_كنيسة_في_الرياض ... كذبة أبريل أم حقيقة ؟ -
8 الصبح - خبيرة الأبراج وعلم الفلك نيفين ابو شالة ترصد حركة الكواكب وتأثيرها على الأبراج -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

توتنام يحذف صورة جاريث بيل من حسابه الرسمي على (تويتر)

Google+ Print
توتنام يحذف صورة جاريث بيل من حسابه الرسمي على (تويتر) توتنام يحذف صورة جاريث بيل من حسابه الرسمي على (تويتر)

لندن، (إفي): حذف نادي توتنام الإنجليزي صورة لاعبه الويلزي جاريث بيل من حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر).

وتشير الواقعة إلى عدم وضع "السبيرز" للاعب في الاعتبار كي يكون واجهة للنادي، حيث وضع مكانه اللاعب موسى ديمبيلي.

كما اختفت صورة اللاعب الأمريكي كلينت ديمبسي المنتقل مؤخرا لصفوف سياتل ساوندرز الأمريكي، ووضع مكان صورته اللاعب أرون لينون.

وأكدت صفحة توتنام أيضا أن الجديد في الفريق هو اللاعب الذي سيحمل القميص رقم 9 ، الإسباني روبرتو سولدادو، دون الإشارة للقميص رقم 11 الذي يحمله بيل.

كانت صحيفة (تايمز سكوير) قد أكدت أن بيل (24 عاما) غاضب من إدارة ناديه لعدم تسهيلها مفاوضات انتقاله لنادي ريال مدريد الإسباني.

لكن الواقعة تؤكد قرب رحيل أفضل لاعب في البريمير ليج الموسم الماضي، للعب إلى جانب البرتغالي كريستيانو رونالدو في صفوف الملكي، بالرغم من رغم رفض "السبيرز" حتى الآن.

وتؤكد التقارير توصل الجانبين لاتفاق شفهي لانتقال اللاعب إلى ريال مدريد مقابل 120 مليون يورو، في الصفقة الأغلى في تاريخ كرة القدم، يسدد النادي الإسباني قيمتها بالتقسيط على ست سنوات.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع