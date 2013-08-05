صلاح من إسرائيل: أنا هنا لأجل كرة القدم وليس السياسة

رفض محمد صلاح لاعب بازل السويسري ومنتخب مصر التحدث عن أي أمور سياسية خلال زيارته لإسرائيل لمواجهة مكابي تل أبيب في إياب الدور التمهيدي من دوري أبطال أوروبا.

وقال صلاح في تصريحات نقلها موقع ناديه الرسمي "دائما ما أقول إنني حضرت إلى هنا من أجل لعب كرة القدم."

وتابع صلاح "أنا هنا لمساعدة فريقي على تحقيق هدف الوصول لدور المجموعات من دوري الأبطال."

وأضاف "لم أتحدث لأي وسيلة إعلامية عن السياسة، وجميع البيانات السياسية التي صدرت عني غير صحيحة."

وتمكن بازل من الفوز في مباراة الذهاب في سويسرا بهدف دون رد، ويحتاج بطل سويسرا للفوز أو التعادل على أقل تقدير لضمان التأهل للدور المقبل في دوري أبطال أوروبا.