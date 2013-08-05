ريال مدريد يختتم استعدادته لمواجهة مورينيو

اختتم ريال مدريد تدريباته بمدينة لوس أنجليس الأمريكية قبل أن يسافر إلى ميامي لمواجهة تشيلسي الإنجليزي في مياراة ودية.

وأدى الريال مرانه الاخيرة تحت قيادة كارلو أنشيلوتي ومساعده الأسطورة الفرنسي زين الدين زيدان بملاعب جامعة كاليفورنيا، فيما أدى النجمان البرتغالي كريستيانو رونالدو والفرنسي كريم بنزيمة تمارين منفردة.

وسيواجه ريال مدريد مدربه السابق جوزيه مورينيو الذي قاد الفريق في المواسم الثلاثة الأخيرة قبل أن ينتقل إلى تشيلسي الإنجليزي في الصيف الجاري.

وشارك في المران الجماعي بالكرة الوافد الجديد الصاعد أسيير إياراميندي الذي تعافى بشكل كبير من إصابة عضلية، وكذلك الأرجنتيني أنخل دي ماريا.

وقاد مدرب الحراس الإيطالي فيليام فيتشي الرباعي إيكر كاسياس ودييجو لوبيز وخيسوس وتوماس ميخياس في تدريبات منفصلة.