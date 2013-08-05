رونالدو عن مورينيو: هناك أشياء في الحياة لا تستحق التعليق

رفض كريستيانو رونالدو لاعب ريال مدريد، الرد عل تصريحات مدربه السابق جوزيه مورينيو والتي انتقده فيها.

وقال الدون في مؤتمر صحفي قبل مواجهة تشيلسي "هناك أشياء لا تستحق التعليق في الحياة، لن أفعل ذلك أبدا."

وتابع رونالدو "دائما ما أحترم المدربين الذين عملت معهم، كما أنني معتاد على أن يتحدث الناس عني بسوء."

وأضاف رونالدو "كما نقول في بلادنا، لا أبصق في الطبق الذي أكل منه."

وكان مورينيو المدرب الحالي لتشيلسي قد هاجم رونالدو، مؤكدا أنه لا يعلم سوى رونالدو "البرازيلي" واحد فقط سبق له وأن دربه في برشلونة.