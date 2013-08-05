أخبار عاجلة

الأمن العام: ضبط هارب من الإعدام و35 سنة سجن وبحوزته ترسانة ذخيرة -
افتتاح 4 محطات صرف في الصعيد والجيزة 30 يونيو -
"الصحفيين" تُحيي ذكرى العندليب الأسمر الثلاثاء -
موظفو الضرائب العقارية بالمنيا يطالبون بتفعيل "الضبطية القضائية" -
بتكلفة 6 ملايين جنيه.. محافظ المنيا يفتتح فرعًا جديدًا بالمدرسة البريطانية -
بالرقص.. متحدو الإعاقة يحتلون وسط البلد -
هكذا كان يستيقظ الناس قديمًا قبل اختراع المنبه -
مقتل عشرة مسلحين في هجوم شمال أفغانستان -
#افتتاح_كنيسة_في_الرياض ... كذبة أبريل أم حقيقة ؟ -
8 الصبح - خبيرة الأبراج وعلم الفلك نيفين ابو شالة ترصد حركة الكواكب وتأثيرها على الأبراج -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. اخبار المشاهير
  5. ON Sport

بالصور| بريتني سبيرز وديفيد لوكاتو يصلون في أحد كنائس كاليفورنيا

Google+ Print
بالصور| بريتني سبيرز وديفيد لوكاتو يصلون في أحد كنائس كاليفورنيا بالصور| بريتني سبيرز وديفيد لوكاتو يصلون في أحد كنائس كاليفورنيا

كتب : إنجي رأفت منذ 51 دقيقة

حضرت المغنية الأمريكية بريتني سبيرز، وصديقها ديفيد لوكاتو، صلاة يوم الأحد في أحد الكنائس بولاية كاليفورنيا.

وارتدت بريتني ثيابًا غير لائقة لزيارة كنيسة، حيث ظهرت بفستان قصير لونه أسود في رمادي، وحذاء ذا كعب عالي.

لم تكن تلك أول مرة تظهر فيها بريتني سبيرز وهي تذهب للصلاة، فهي ظهرت من قبل مع والدتها في شهر أبريل الماضي، ولكن تلك أول مرة تذهب للصلاة مع صديقها ديفيد لوكاتو، الذي كان ممسكًا بيديها طوال الوقت.

بدأت بريتني سبيرز في جذب الانتباه بعد ظهورها بشكل مستمر في الآونة الأخيرة، وصرحت عبر حسابها على موقع "تويتر" أنها سعيدة بزيادة عدد معجبيها حتى وصلوا لـ30 مليون شخص".

ومن المنتظر أن تصدر بريتني سبيرز ألبومها الجديد هذا الصيف.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

ON Sport

مواضيع متعلقة
القاهرة أبوظبي: حلقة السبت 01 إبريل 2017

القاهرة أبوظبي: حلقة السبت 01 إبريل 2017

القاهرة أبوظبي: التحليل الفني لبعض مباريات الدوري بالأسبوع الـ 23 .. ك. حازم إمام

القاهرة أبوظبي: التحليل الفني لبعض مباريات الدوري بالأسبوع الـ 23 .. ك. حازم إمام

القاهرة أبوظبي: التصريحات المثيرة لـ "ماسيمو بوساكا" رئيس لجنة الحكام بالفيفا حول أزمة الحكام بمصر

القاهرة أبوظبي: التصريحات المثيرة لـ "ماسيمو بوساكا" رئيس لجنة الحكام بالفيفا حول أزمة الحكام بمصر

القاهرة أبوظبي يكشف حالة واحدة فقط لإستقالة مجلس الجبلاية

القاهرة أبوظبي يكشف حالة واحدة فقط لإستقالة مجلس الجبلاية