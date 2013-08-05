بالصور| بريتني سبيرز وديفيد لوكاتو يصلون في أحد كنائس كاليفورنيا

كتب : إنجي رأفت منذ 51 دقيقة

حضرت المغنية الأمريكية بريتني سبيرز، وصديقها ديفيد لوكاتو، صلاة يوم الأحد في أحد الكنائس بولاية كاليفورنيا.

وارتدت بريتني ثيابًا غير لائقة لزيارة كنيسة، حيث ظهرت بفستان قصير لونه أسود في رمادي، وحذاء ذا كعب عالي.

لم تكن تلك أول مرة تظهر فيها بريتني سبيرز وهي تذهب للصلاة، فهي ظهرت من قبل مع والدتها في شهر أبريل الماضي، ولكن تلك أول مرة تذهب للصلاة مع صديقها ديفيد لوكاتو، الذي كان ممسكًا بيديها طوال الوقت.

بدأت بريتني سبيرز في جذب الانتباه بعد ظهورها بشكل مستمر في الآونة الأخيرة، وصرحت عبر حسابها على موقع "تويتر" أنها سعيدة بزيادة عدد معجبيها حتى وصلوا لـ30 مليون شخص".

ومن المنتظر أن تصدر بريتني سبيرز ألبومها الجديد هذا الصيف.