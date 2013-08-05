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السلطات الإسبانية تلقي القبض على المتهم باغتصاب الأطفال في المغرب

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السلطات الإسبانية تلقي القبض على المتهم باغتصاب الأطفال في المغرب السلطات الإسبانية تلقي القبض على المتهم باغتصاب الأطفال في المغرب

 

أعلنت وزارة الداخلية الإسبانية الاثنين 5 أغسطس القبض على المدان باغتصاب الأطفال الإسباني الذي كان عاهل المغرب الملك محمد السادس قد الغى قرار العفو الذي كان شمله مع عشرات الإسبان المحكومين في المغرب.

وقال متحدث باسم الداخلية الاسبانية إن دانيال غالفان البالغ من العمر 60 عاما حكم عليه عام 2011 في المغرب بالسجن 30 عاما، بعد ادانته باغتصاب 11 قاصرا، قد اعتقل في مورثيا وسيوضع تحت تصرف القضاء في مدريد.

وكان الديوان الملكي المغربي قد أعلن، الاربعاء الماضي، أن الملك محمد السادس وافق على التماس من نظيره الاسباني إطلاق سراح 48 سجينا إسبانيا، وكان أحد المعفى عنهم دانيال غالفان ، و كان العاهل المغربي قد اعفي المندوب العام لإدارة السجون قرر العاهل المغربي إعفاء المندوب العام لإدارة السجون في المغرب عبد الحفيظ بنهاشم، من مهامه كونه “المسؤول الأول” عن ادارج مغتصب الأطفال الإسباني على قائمة المسجونين الإسبان في المغرب الذين شملهم العفو الملكي مؤخرا.

 

 

 

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