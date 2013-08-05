وزير الثقافة: إعلان الفائزين بجوائز الدولة 26 أغسطس

أكد الدكتور محمد صابر عرب وزير الثقافة انه سيتم اعلان اسماء الفائزين بجوائز الدولة يوم26 اغسطس.وان الجوائز لن تذهب الا لمستحقيها .

> وطالب عرب بحتمية تطوير منظومة الأداء الثقافي بما يتواكب مع مقتضيات ثورة 30 يونيو ….

> ومن ابرز المرشحين لنيل جائزة النيل فى الآداب كلا من الكاتب الكبير إبراهيم عبد المجيد، والشاعر أحمد عبد المعطى حجازى، والكاتب إدوار الخراط، والكاتبة الدكتورة رضوى عاشور.

> ولجائزة النيل فى الفنون جاء من بين المرشحين فنان الكاريكاتير أحمد ثابت طوغان، والدكتور حسين الجبالى، والدكتور صالح رضا، والدكتور عبد السلام عيد إبراهيم، والدكتورة عواطف عبد الكريم، والدكتور فاروق الجوهرى، والكاتب والسيناريست محفوظ عبد الرحمن.

> ومن المرشحين للحصول على جوائز الدولة التقديرية فى الفنون كلا من المخرج داود عبد السيد، الدكتور فاروق وهبة الجبالى، الفنان الدكتور فرغلى عبد الحفيظ، الفنانة محسنة توفيق، الدكتور المعمارى محمد توفيق عبد الجواد، الدكتور محمد شاكر عبد الخالق، الدكتور مصطفى فريد الرزاز، الدكتور ناجى شاكر أنطوان.

> وضمت قوائم المرشحين للحصول على جائزة الدولة التقديرية فى الآداب كلا من أحمد عبد السلام الشيخ، آمين محمد على ريان، سعيد محمود سالم، الشاعر الكبير سيد حجاب، الدكتوره نهاد صليحه واخرون

والجدير بالذكر ان وزير التعليم العالى ونائب رئيس لوزراء لشئون العداله الاجتماعيه د حسام عيسى قد تم وضع اسمه قبل تولية الوزارة ضمن قائمة المرشحين لنيل جائزة النيل فرع العلوم الاجتماعيه. والتى تضم د عائشة راتب ود قدرى حفنى وغيرهم