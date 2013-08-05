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الحلقة (23) من "قمر الشام": الزعيم يبحث في اختفاء "نذير".. و"شهران" يجده على الطريق

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الحلقة (23) من "قمر الشام": الزعيم يبحث في اختفاء "نذير".. و"شهران" يجده على الطريق الحلقة (23) من "قمر الشام": الزعيم يبحث في اختفاء "نذير".. و"شهران" يجده على الطريق

كتب : مروة مدحت الإثنين 05-08-2013 20:32

تبدأ أحداث الحلقة (23) من مسلسل "قمر الشام"، بحديث بين نوال وزوجها بكري، وتخبره نوال أن شقيقته نوال طلبت منها أن تترك البيت لتتزوج به، ويخطط أبو عبده مع نذير ما سيخبره لأهل الحارة عن غيابه خارج الحارة لفترة طويلة، بينما يذهب بكري إلى منزل أبيه ليسأل ليلى عما أخبرته به نوال زوجته.

تذهب أم جمال لزيارة أم تحسين، وتسأل نجاح رفيقة ليلى لتسألها ما تعرفه ليلى عن نوال زوجة أخيها، ويطلب الزعيم أبو حمزة من أحد العاملين لديها أن يذهب لمنزل القاضي ويحضر الواوي، ويأتي الواوي إلى منزل الزعيم أبو حمزة، ويسأله الزعيم أن يساعده في حل قضية اختفاء نذير.

وتذهب أم جمال إلى منزل أبو بكري للتحدث مع ليلى عما بينها وبين زوجة أخيها نوال، وتطلب منها ألا تفعل شيئًا لنوال وأن تترك الأمر لها وهي ستأخذ حق عفاف من نوال، ويطلب أبو عبده من مرزوق أن يشتري منزله فيوافق، ويجد المعلم شهران أثناء طريق عودته نذير مغشى عليه.

يسأل أبو بكري موفق عن اختفاء أخيه نذير، ويذهب موفق وأبو بكري إلى الزعيم ويطمئن الزعيم موفق، وتذهب نوال إلى صديقتها شامية، وتطلب مساعدتها لتتصدى لما تفعله بها ليلى، بينما تطلب شامية من نوال أن تعرف لها معلومات عن مأمون، ويتقابل أبو عبده مع أحد رجال الجبل ويطلب منه رجال لمعاونته.

مسلسل "قمر الشام" بطولة بسام كوسا ومنى واصف وديمة قندلفت، ومن تأليف الكاتب محمد خير الحلبي وإخراج مروان بركات.

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