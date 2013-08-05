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الحلقة (26) من "تحت الأرض": المافيا تلقي "ليلى محجوب" من شرفة منزلها

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الحلقة (26) من "تحت الأرض": المافيا تلقي "ليلى محجوب" من شرفة منزلها الحلقة (26) من "تحت الأرض": المافيا تلقي "ليلى محجوب" من شرفة منزلها

كتب : الوطن الإثنين 05-08-2013 20:37

شهدت أحداث الحلقة (26) من مسلسل "تحت الأرض"، زواج نوح السباعي الذي يجسد شخصيته أحمد صيام، من فريال التي تجسد شخصيتها دينا الشربيني، وإجبار زوجها الكومي الذي يجسد شخصيته محمد سليمان، على الطلاق منه، وفي نفس الوقت يشهد على عقد قرانها من السباعي.

وأجبر "علي" زوجته "منى" على التوقيع على أوراق بدون أن تعلم مضمونها، مقابل زيارة والدها بالخارج، حيث يجري عملية جراحية.

يخفي "علي" خبر وفاة والد زوجته "منى" بالرغم من علمه وتحضير إجراءات النعي بإحدى الصحف، ويستمر في حبس زوجته.

تنتهي الحلقة على قيام المافيا وهي الجهاز الأمني السري بضرب ليلى محجوب التي تجسد شخصيتها أمل بوشوشة، وإلقائها من شرفة منزلها.

المسلسل من إخراج حاتم علي، وسيناريو وحوار هشام هلال، وتصوير أحمد جبر، وإنتاج عمرو قورة ودينا كريم.

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