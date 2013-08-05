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الحلقة (27) من "لن أطلب الطلاق": "خالد" يفكر في الرجوع لزوجته "حنان"

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الحلقة (27) من "لن أطلب الطلاق": "خالد" يفكر في الرجوع لزوجته "حنان" الحلقة (27) من "لن أطلب الطلاق": "خالد" يفكر في الرجوع لزوجته "حنان"

كتب : سارة محمد منذ 24 دقيقة

في الحلقة السابعة والعشرين من مسلسل "لن أطلب الطلاق"، يذهب عبدالله إلى المنزل ليأخذ أبناءه إلى المدرسة بعد أن امتنعت نوال عن إرسال أبنائها إلى المدرسة انتقامًا من عبدالله حتى يعاقب على فعلته طبقًا لقوانين دولة الكويت، وبالفعل يذهب ولكنه يحاول أن ينتقم من نوال فيفصل الكهرباء عن المنزل "ويثقب" لها إطار السيارة.

وتفكر نوال في طريقة للانتقام من زوجها بعد أن حاول مضايقتها فترمي جميع العطور الخاصة به على الأرض حتى تضايقه، ويتذكر خالد أيامه مع زوجته السابقة حنان ويندم على زواجه من الثانية، وتحاول حنان إقناع ابنها يوسف بالابتعاد عن سندس إرضاء لخاطر ابنها الثاني.

وتحضر زوجة خالد عدة صور لعرائس لنايف ابن خالد ولكن زوجها يتشاجر معها على ما فعلته، ويلقي بالصور في الشارع من خارج شباك السيارة، ويتشاجر عبدالله مع نوال ويقوم بتمزيق جميع ملابسها.

مسلسل "لن أطلب الطلاق" من تأليف إيمان سلطان، وإخراج مصطفى رشيد، وبطولة سحر حسين وهدى حسين وإبراهيم الحربي وخالد أمين وفهد البناي وحلا الترك وهنادي.

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