مقتل وإصابة 20 شخصًا فى انفجار سيارة مفخخة بقضاء تلعفر غرب الموصل

أفاد مصدر فى شرطة محافظة نينوى اليوم الاثنين بأن مدنيين 20 شخصا سقطوا بين قتيل وجريح فى انفجار سيارة مفخخة بقضاء تلعفر غرب الموصل مركز محافظة نينوى التى تبعد بنحو 405 كم شمال العاصمة بغداد.

وقال المصدر إن سيارة مفخخة كانت متوقفة وسط السوق الرئيسى فى قضاء تلعفر غرب الموصل انفجرت اليوم مما أسفر عن مقتل مدنيين اثنين وإصابة 18 آخرين بجروح متفاوتة.

وأضاف المصدر: أن قوة أمنية فرضت طوقا حول مكان الحادث، فيما هرعت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى التلقى العلاج وجثتى القتيلين إلى دائرة الطب الشرعى.