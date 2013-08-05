أخبار عاجلة

الأمن العام: ضبط هارب من الإعدام و35 سنة سجن وبحوزته ترسانة ذخيرة -
افتتاح 4 محطات صرف في الصعيد والجيزة 30 يونيو -
"الصحفيين" تُحيي ذكرى العندليب الأسمر الثلاثاء -
موظفو الضرائب العقارية بالمنيا يطالبون بتفعيل "الضبطية القضائية" -
بتكلفة 6 ملايين جنيه.. محافظ المنيا يفتتح فرعًا جديدًا بالمدرسة البريطانية -
بالرقص.. متحدو الإعاقة يحتلون وسط البلد -
هكذا كان يستيقظ الناس قديمًا قبل اختراع المنبه -
مقتل عشرة مسلحين في هجوم شمال أفغانستان -
#افتتاح_كنيسة_في_الرياض ... كذبة أبريل أم حقيقة ؟ -
8 الصبح - خبيرة الأبراج وعلم الفلك نيفين ابو شالة ترصد حركة الكواكب وتأثيرها على الأبراج -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

مقتل وإصابة 20 شخصًا فى انفجار سيارة مفخخة بقضاء تلعفر غرب الموصل

Google+ Print
مقتل وإصابة 20 شخصًا فى انفجار سيارة مفخخة بقضاء تلعفر غرب الموصل مقتل وإصابة 20 شخصًا فى انفجار سيارة مفخخة بقضاء تلعفر غرب الموصل

أفاد مصدر فى شرطة محافظة نينوى اليوم الاثنين بأن مدنيين 20 شخصا سقطوا بين قتيل وجريح فى انفجار سيارة مفخخة بقضاء تلعفر غرب الموصل مركز محافظة نينوى التى تبعد بنحو 405 كم شمال العاصمة بغداد.

وقال المصدر إن سيارة مفخخة كانت متوقفة وسط السوق الرئيسى فى قضاء تلعفر غرب الموصل انفجرت اليوم مما أسفر عن مقتل مدنيين اثنين وإصابة 18 آخرين بجروح متفاوتة.

وأضاف المصدر: أن قوة أمنية فرضت طوقا حول مكان الحادث، فيما هرعت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى التلقى العلاج وجثتى القتيلين إلى دائرة الطب الشرعى.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365