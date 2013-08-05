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ما طرق الوقاية من فيروس بى؟

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ما طرق الوقاية من فيروس بى؟ ما طرق الوقاية من فيروس بى؟

اللقاح المضاد لالتهاب الكبد يعد هو الركيزة الأساسية للوقاية من الإصابة بفيروس بى، هذا ما أكدته دراسة حديثة أصدرتها منظمة الصحة العالمية حيث أوصت بضرورة إعطائه لجميع الرضع فى أقرب وقت ممكن عقب الولادة، ويفضل إعطاؤه فى غضون 24 ساعة.

وينبغى أن تعطى فى أعقاب الجرعة الممنوحة عند الولادة جرعتان أو ثلاث جرعات لاستكمال السلسلة الأولية، وينظر فى معظم الحالات إلى أن من المناسب الأخذ بخيار واحد من الخيارين.

الأول هو اتباع جدول مكون من 3 جرعات من لقاح التهاب الكبد، إذ تُعطى الجرعة الأولى منه عند الولادة، فى حين تُعطى الجرعتان الثانية والثالثة (بتكافؤ أحادى أو مختلط) فى الوقت نفسه الذى تُعطى فيه الجرعتان الأولى والثالثة من اللقاح الثلاثى؛ أو
> الخيار الثانى هو إعطاء 4 جرعات، بحيث تعطى فى أعقاب الجرعة الأولى الأحادية التكافؤ الممنوحة عند الولادة 3 جرعات من اللقاح الأحادى التكافؤ أو المختلط، وهى تعطى عادة بالاقتران مع غيرها من اللقاحات الروتينية المعطاة للرضع.

وتؤمن سلسلة التطعيم الكاملة مستويات من الأضداد توفر حماية لأكثر من 95٪ من الرضع والأطفال والبالغين الشباب، وهى حماية تدوم لما لا يقل عن 20 عاما وربما تستمر مدى الحياة.

وينبغى أن يعطى اللقاح لجميع الأطفال والمراهقين الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما، ولم يسبق لهم أن أخذوه إن كانوا يعيشون فى بلدان تكون فيها معدلات توطن المرض منخفضة أو متوسطة، ومن المحتمل فى تلك المواضع أن يصاب بالعدوى مزيد من الأفراد المنتمين إلى الفئات المعرضة للخطر، لذا ينبغى أيضاً تلقيحهم.

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