"غنا الوطن" يختتم ليالي رمضان بمركز الإبداع الفني

كتب : شيماء الحويتي الإثنين 05-08-2013 16:55

يختتم قطاع صندوق التنمية الثقافية، عروضه المسرحية خلال شهر رمضان، بعرض "غنا الوطن"، الذي يقام بمركز الإبداع الفني، في التاسعة والنصف مساء يومي الثلاثاء والأربعاء 28 و29 رمضان.

ويعد العرض هو الأول للدفعة الثالثة التي تضم أكثر من 100 طالب وطالبة يدرسون الغناء والتمثيل والرقص وكل الفنون التيى تتعلق بالتمثيل.

العرض هو نتاج ورشة الغناء التي يشرف عليها المايسترو عماد الرشيدي، ويقدم فيه أعضاء الدفعة مختارات من أشهر الأغنيات الوطنية القديمة والحديثة، يأتي هذا ضمن مشروع استديو مركز الإبداع الذي يشرف عليه المخرج خالد جلال.