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الحلقة (27) من "الزوجة الثانية": "حفيظة" تعتذر لفهيمة وتعترف بحق علوان في الميراث

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الحلقة (27) من "الزوجة الثانية": "حفيظة" تعتذر لفهيمة وتعترف بحق علوان في الميراث الحلقة (27) من "الزوجة الثانية": "حفيظة" تعتذر لفهيمة وتعترف بحق علوان في الميراث

كتب : سلوى الزغبي الإثنين 05-08-2013 16:49

شهدت أحداث الحلقة السابعة والعشرين من مسلسل الزوجة الثانية ادعاء فاطمة "أيتن عامر" بالتعب من الحمل كوسيلة ضغط على العمدة عتمان "عمرو عبد الجليل"، حتى يكتب لها الأفدنة التي تريدها، فيما ذهبت حفيظة "علا غانم" إلى فهيمة زوجة علوان "إيناس عز الدين" واعتذرت لها عما بدر منها في الماضي، وبأنها تعلم أن علوان له حقه في ميراثه الشرعي من أبوه والذي يستولى عليه أخيه العمدة.

من ناحية أخرى، اقنع أبو العلا "عمرو واكد" أهل القرية ببيع أراضيهم له، قبل أن يستولي العمدة عليها، كما طلب الشيخ عيسى الزواج من "منارة" من أبيها، واقترحت فاطمة على العمدة أن يطالب أهل القرية بالديون التي كتبها عليهم، حتى يبيعوا له أرضهم وإلا يلقيهم جميعا في السجون.

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