الإسماعيلية تستعد لامتحانات الدور الثاني من الثانوية العامة

كتب : إنجي هيبة الإثنين 05-08-2013 14:45

عقد اللواء ماجد عبد الكريم، السكرتير العام لمحافظة الإسماعلية، اجتماعا لبحث استعددادت لامتحانات الدور الثاني للثانوية العامة التي من المقرر أن يبدأ في 17 أغسطس الجاري، وتنتهي في 29 من نفس الشهر، بحضور عادل عبد العظيم الشناوي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية، والعقيد محمد مالك، المستشار العسكري، وجمال هنيدي، مدير عام التموين، ورئساء المدن والأحياء إلى جانب اللواء عاطف محمد، مساعد مدير أمن الإسماعيلية.

وبحث عبد الكريمِ إجراءات تأمين اللجان، وعددها ثلاث لجان.