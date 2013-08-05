تناول وجبة الإفطار صباحا تكسبك طاقة لبقية اليوم

أكد الدكتور صبحى العيد استشارى التغذية، أن مرض ضعف الذاكرة له علاقة النظام الغذائى أكثر من ارتباطه بالتقدم السن أو الجينات الوراثية فأى طعام تتناوله يؤثر بك جسمانيا وعقليا، كما يؤثر فى تركيزك ومستوى ذكائك وضعف قدرة المخ مع تقدم العمر.

وقد أثبتت إحدى الدراسات أن الأشخاص الذين يتناولون وجبة عالية من البروتين يميلون إلى أن يكونوا أكثر يقظة، بينما من يتناولون وجبات غنية بالكربوهيدرات يكونو أكثر هدوءا وميلا للنعاس.

لذلك نصح صبحى بضرورة المواظبة على تناول الإفطار باعتباره الطريقة المثلى لتخزين الطاقة طوال اليوم، وتجنب أى مشاكل ذهنية قد تحدث لك وسوف تكتسب كمية كبيرة من الطاقة والقوة الذهنية، خاصة إذا كانت الوجبة تحتوى على نوع فاكهة واحد على الأقل.

بالإضافة إلى أن النظام الغذائى القاسى له ضرر يفوق فوائده، وهناك أبحاث أكدت أن الفرد الذى يحصل على سعرات حرارية منخفضة بسبب الرجيم الغذائى، يستوعب المعلومات ببطء، ويعانى من مشاكل فى تذكر الأشياء، مقارنة بالفرد الذى لا يتبع رجيماً غذائياً شديداً، وبالعكس تماما فإن النظام القديم لإنقاص الوزن هو أفضل الطرق على الإطلاق، حيث إنك لا تفقد أكثر من كيلوغرام فى الأسبوع، وبالتالى تتخلص من الدهون، وليس العضلات، وتبقى فى حالة ذهنية جيدة.