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تواصل تعطيل العمل بمجمع المحاكم الليبية فى سرت للأسبوع الثانى

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تواصل تعطيل العمل بمجمع المحاكم الليبية فى سرت للأسبوع الثانى تواصل تعطيل العمل بمجمع المحاكم الليبية فى سرت للأسبوع الثانى


> تواصل تعليق العمل بمجمع المحاكم والنيابات القضائية فى مدينة سرت الليبية للأسبوع الثانى، احتجاجا لما تعرض له مقر مجمع المحاكم من انتهاكات وتفجير للمبنى، والذى تسبب فى أضرارا جسيمة بالمبنى وتعطيل العمل به أمام المتقاضين.

ونقلت وسائل الإعلام الليبية عن رئيس محكمة سرت الابتدائية المستشار صالح عبد المولى، فى تصريح اليوم الاثنين، أن تعليق العمل القضائى بالمحاكم مازال متواصلا، حتى يتم تحقيق الأمن وتوفير الحماية والأمان للهيئات القضائية والقضاة ووكلاء النيابة والمحامين الليبيين، مطالبا بضرورة تفعيل الشرطة القضائية والأمن والجيش فى ليبيا، لحماية وتأمين الهيئات القضائية وكذلك سرعة ضبط الجناة والخارجين عن القانون وتقديمهم للعدالة.

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