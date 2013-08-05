عادل إمام: نجاح "العراف" يؤكد أن الجمهور ذوّاق للفن الراقي والنظيف

كتب : أ ش أ منذ 35 دقيقة

أشاد الفنان عادل إمام بأداء الفنان سعيد طرابيك، الذي يشاركه بطولة مسلسل "العراف"، وقال الزعيم "إن سعيد طرابيك فنان قدير، وصاحب تاريخ فني مشرف، وشاركني معظم أعماله سواء المسرحية منها أو السينمائية والتليفزيونية".

وأضاف عادل إمام، أن "سعيد طرابيك ليس فقط زميل عمل، ولكنه صديق، وقد عرفته منذ أيام الدراسة الثانوية، حيث كنا نهوى أنا وهو التمثيل، وشاركنا في أكثر من مسرحية قبل الاحتراف، وأنا شخصيًا أتفائل بوجود سعيد طرابيك معي في أعمالي".

وعن ردود الأفعال التي تلقاها الزعيم عن مسلسل "العراف"، قال إن ردود الفعل التي تلقاها منذ عرض الحلقات الأولى للمسلسل تؤكد أن الجمهور المصري والعربي جمهور ذواق يقدر الفن الراقي والنظيف.

ولفت عادل إمام إلى أن المكالمات الهاتفية لا تنقطع سواء من الداخل أوالخارج تهنئة بنجاح "العراف"، وأرجع إعجاب الجمهور بالمسلسل إلى تفاني فريق عمل "العراف" في الأداء، حيث تفوقوا على أنفسهم جميعًا، وتباروا في إظهار قدراتهم التمثيلية، من أكبر إلى أحدث فنان شارك في المسلسل، وإلى روح الأسرة التي سيطرت على المسلسل، والتي كان رامي إمام حريصًا على أن تكون هي المسيطرة على العمل، ولجودة النص الذي كتبه يوسف معاطي.