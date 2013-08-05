أخبار عاجلة

علاء عبد المنعم عن حكم سعودية الجزيرتين: «علامة من علامات الساعة» -
أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 3/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
بالصور.. محافظ دمياط يقود حملة لغلق المقاهي بعد منتصف الليل -
فيديو: كبيش: ليس من حق البرلمان مناقشة اتفاقية «تيران وصنافير» -
فيديو| بكري عن مصير الجزيرتين: «الدستورية » هي المعنية بحسم الجدل -
محافظ سوهاج يلتقي مدير منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. اخبار المشاهير
  5. ON Sport

عادل إمام: نجاح "العراف" يؤكد أن الجمهور ذوّاق للفن الراقي والنظيف

Google+ Print
عادل إمام: نجاح "العراف" يؤكد أن الجمهور ذوّاق للفن الراقي والنظيف عادل إمام: نجاح "العراف" يؤكد أن الجمهور ذوّاق للفن الراقي والنظيف

كتب : أ ش أ منذ 35 دقيقة

أشاد الفنان عادل إمام بأداء الفنان سعيد طرابيك، الذي يشاركه بطولة مسلسل "العراف"، وقال الزعيم "إن سعيد طرابيك فنان قدير، وصاحب تاريخ فني مشرف، وشاركني معظم أعماله سواء المسرحية منها أو السينمائية والتليفزيونية".

وأضاف عادل إمام، أن "سعيد طرابيك ليس فقط زميل عمل، ولكنه صديق، وقد عرفته منذ أيام الدراسة الثانوية، حيث كنا نهوى أنا وهو التمثيل، وشاركنا في أكثر من مسرحية قبل الاحتراف، وأنا شخصيًا أتفائل بوجود سعيد طرابيك معي في أعمالي".

وعن ردود الأفعال التي تلقاها الزعيم عن مسلسل "العراف"، قال إن ردود الفعل التي تلقاها منذ عرض الحلقات الأولى للمسلسل تؤكد أن الجمهور المصري والعربي جمهور ذواق يقدر الفن الراقي والنظيف.

ولفت عادل إمام إلى أن المكالمات الهاتفية لا تنقطع سواء من الداخل أوالخارج تهنئة بنجاح "العراف"، وأرجع إعجاب الجمهور بالمسلسل إلى تفاني فريق عمل "العراف" في الأداء، حيث تفوقوا على أنفسهم جميعًا، وتباروا في إظهار قدراتهم التمثيلية، من أكبر إلى أحدث فنان شارك في المسلسل، وإلى روح الأسرة التي سيطرت على المسلسل، والتي كان رامي إمام حريصًا على أن تكون هي المسيطرة على العمل، ولجودة النص الذي كتبه يوسف معاطي.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

ON Sport

مواضيع متعلقة
لقاء خاص مع إسلام محارب - نجم نادي سموحة .. في مساء الأنوار

لقاء خاص مع إسلام محارب - نجم نادي سموحة .. في مساء الأنوار

مساء الأنوار: رحلة رمضان صبحي مع كرة القدم .. من مركز شباب أرض اللواء إلى نادي ستوك سيتي الإنجليزي

مساء الأنوار: رحلة رمضان صبحي مع كرة القدم .. من مركز شباب أرض اللواء إلى نادي ستوك سيتي الإنجليزي

مساء الأنوار: مداخلة العريس محمود عبد العزيز - نجم نادي سموحة مع إسلام محارب وك/ مدحت شلبي

مساء الأنوار: مداخلة العريس محمود عبد العزيز - نجم نادي سموحة مع إسلام محارب وك/ مدحت شلبي

مساء الأنوار: أجمل أهداف المحارب إسلام

مساء الأنوار: أجمل أهداف المحارب إسلام