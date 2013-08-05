أحمد صيام: سباق رمضان انطلاقة جديدة لي بعد مشاركتي في 5 مسلسلات

كتب : أ ش أ منذ 34 دقيقة

ينتهي الفنان أحمد صيام من تصوير دوره في مسلسل "حاميها حراميها " نهاية الأسبوع الحالي.

وقال الفنان أحد صيام إنه يجسد دور مساعد شرطة "على قد حاله- في الداخلية تحدث له العديد من المواقف الكوميدية مع "ميشو وفطين" الذي يجسده الفنان سامح حسين.

مسلسل "حاميها وحراميها" بطولة سامح حسين ومي كساب والفنان السوري أيمن زيدان وعايدة رياض وأحمد راتب وأيمن عزب وميار الغيطي،وأحمد صيام،وهو من تأليف محسن رزق، وإخراج عصام شعبان.

ويتناول المسلسل جزءا كبيرا من الواقع الذي نعيشه وما يحدث على الساحة في مصر الآن وهل ينتصر قانون القوة أم قوة القانون من خلال شخصيتين يجسدهما سامح حسين.

وأضاف أنه انتهى من تصوير جميع الأعمال التي يشارك فيها خلال سباق رمضان الحالي.

وأوضح أن جميع الأعمال التي شارك فيها خلال الموسم الحالي تعتبر نقطة تحول في حياته الفنية وانطلاقة جديدة.

ويخوض صيام سباق رمضان بـ5 مسلسلات هي"الركين -العقرب الزوجة الثانية حاميها حراميها وألف سلامة "، ويجسد صيام في "الركين" شخصية "حلاق" ابن بلد يساعد أخا زوجته بطل المسلسل محمود عبد المغني، وتتوالى الأحداث.

المسلسل تأليف وإخراج جمال عبد الحميد، ويشارك في بطولته أحمد وفيق، ولقاء الخميسي، ومحمود الجندي، وإنتاج مدينة الإنتاج الإعلامي.

وفي العقرب يجسد دور شرطي فاسد يساعد في تجارة المخدرات والسلاح وتتوالي الأحداث.

"العقرب" بطولة الأردني منذر رياحنة، ونيكول سابا، ومعالي زايد، وتأليف حسام موسى، وإخراج نادر جلال.

مسلسل "ألف سلامة"يدور في إطار اجتماعي كوميدي،ويشارك في بطولته نبيل نور الدين، أحمد خليل، منى هلا، صبري عبد المنعم، جيهان قمري، وضياء الميرغني، وتأليف فيصل عبد الصمد وإخراج حسام النبوي.

مسلسل "الزوجة الثانية" بطولة عمرو واكد، آيتن عامر، علا غانم، باسم سمرة، نجلاء بدر، هشام إسماعيل، إيناس عزالدين، وصلاح الحنفي، وهو من تأليف ياسين الضو، وأحمد صبحي، وإنتاج ممدوح شاهين، بالاشتراك مع "مدينة الإنتاج الإعلامي"، من إخراج خيري بشارة.

وتدور أحداث المسلسل في إطار درامي وتركز على الاستبداد الذي يواجهه الفلاحون من خلال العمدة الثري المستبد الذي يقرر الزواج من خادمته من أجل أن تنجب له الولد الذي يرثه بعد عدم انجابه من زوجته الأولى.