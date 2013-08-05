الحلقة "26" من "سكتم بكتم 4": نقل أم دحيم للمستشفى

كتب : محمد شنح الإثنين 05-08-2013 12:27

شهدت أحداث الحلقة "26" من المسلسل السعودي "سكتم بكتم 4"، والتي تحمل عنوان "خطأ أحمر"، تعرض أم دحيم، الذي يقوم بدوره الفنان السعودي فايز المالكي، لآلام في الجسد، ويعرض عليها دحيم نقلها للمستشفى، حتى تتلقى رعاية أفضل.

وتتطرق الحلقة إلى الوضع الصحي المتردي، والأخطاء الفادحة التي يرتكبها الأطباء، والاستغلال في مستشفيات القطاع الخاص، التي تضر بالمريض جسديا وماديا.

مسلسل "سكتم بكتم 4"، هو مسلسل كوميدي اجتماعي، متصل منفصل من 30 حلقة، تأليف عبد العزيز المدهش، وإخراج محمد العوالي.