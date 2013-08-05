الحلقة (26) من "الصقر شاهين": تيم حسن يقتل "أبوالرجال"

كتب : ربيع ممدوح الإثنين 05-08-2013 13:47

في الحلقة (26) من مسلسل "الصقر شاهين"، رفعت "نوال" قضية طلاق على زوجها "حسان" وهو في السجن بتهمة كيدية منها بالاتفاق مع "منذر"، وكان "حسان" تنازل عن منزلة وجميع أملاكه لـ"نوال" في الحلقة الماضية.

وكشفت أحداث الحلقة عن ذهاب "نوال" إلى منزل "شاهين" لتخبره بأنها رفعت قضية طلاق على "حسان" وأنها تنتظر أن يتزوجها، وهو الأمر الذي أجله "شاهين" حتى يعود من البحر.

فيما عرض "شاهين" على "سناء" الزواج منها مرة أخرى، رافضا دفاعها عن "ليلى"، ومؤكدا لها أن حبه لها مات، في الوقت الذي قام به بقتل "عبدالله أبوالرجال" حتى لا يستفيد منه "منذر"، ليساعد "حسان" في الخروج من السجن، ويتزوج "ليلى".

ومن ناحية أخرى، اتفق "شاهين" مع "يس" على أن ينقل بضاعته من المخدرات من المياه الدولية حتى توصيلها له، ليأخذ مكان "فؤاد القرش".

يذكر أن مسلسل "الصقر شاهين" من بطولة تيم حسن ورانيا فريد شوقي وشيرين عادل وأحمد زاهر، ومن إخراج عبدالعزيز حشاد، وتأليف إسلام يوسف.