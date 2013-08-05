«التعليم العالي» تعلن نتائج تنسيق «المرحلة الثانية» الثلاثاء

تعلن وزارة التعليم العالي، الثلاثاء، نتيجة تنسيق طلاب الثانوية العامة «المرحلة الثانية»، والبالغ عددهم 155 ألفًا و39 طالبًا وطالبة. وقالت مصادر من مكتب التنسيق لـ«المصري اليوم» إن معامل التنسيق ستحصل على إجازة عيد الفطر اعتبارا من الأربعاء وحتى الأحد المقبل، على أن تبدأ أعمالها بتنسيق «المرحلة الثالثة» لطلاب الثانوية العامة بحد أدني 50% للعلمي والأدبي. وأوضحت المصادر أن المرحلة الثالثة لطلاب الثانوية العامة سيتم فتحها للطلاب الناجحين من الدور الأول، اعتبارا من الثلاثاء 13 أغسطس، على أن يستمر فتح موقعي التنسيق للمرحلة حتى إعلان نتيجة الناجحين من الثانوية العامة الدور الثاني، وتسجيل رغباتهم على الموقع، وإعلان نتيجة المرحلة مرة واحدة. وأشارت المصادر إلى أنه سيتم فتح باب تنسيق الطلاب المصريين الحاصلين على الشهادات المعادلة العربية والأجنبية، الخميس 15 أغسطس، وتستمر لمدة أسبوع، على أن يتم إعلان نتيجة ترشيحاتهم خلال 72 ساعة من إغلاق باب التسجيل، موضحة أنه سيتم فتح تسجيل تحويلات تقليل الاغتراب بالتزامن مع تنسيق الشهادات المعادلة للمرحلتين الأولى والثانية معًا. وأضافت أن تنسيق الطلاب الحاصلين على الدبلومات سيبدأ اعتبارا من السبت 17 أغسطس الجاري. في السياق نفسه، بدأ مكتب التحويلات المركزي لجامعة القاهرة في تلقي طلبات التحويل ونقل القيد بكليات الجامعة للعام الجامعي الجديد 2013/2014، سواء بالنسبة للطلبة المستجدين الحاصلين على الثانوية العامة عام 2013، أو للطلاب المنقولين لفرق أعلى، وذلك اعتبارًا من أول أغسطس الحالي. وتقرر أن يبدأ مكتب التحويلات المركزي للجامعة في تلقي طلبات التحويل حتى منتصف سبتمبر بالنسبة للطلاب المنقولين للفرق الدراسية الأعلى، فيما يستمر في تلقي طلبات تحويل الطلاب المستجدين ونقل القيد وقبول المؤهلات العليا حتى نهاية الأسبوع الأول من بدء الدراسة. من جانبه، قال الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة، إن تلقي طلبات التحويل ونقل القيد بكليات الجامعة سيتم مركزيا من خلال مكتب التحويلات المركزى للجامعة بمقره بالمدينة الجامعية للطلبة، وفق القواعد المعلن عنها سواء بالنسبة للطلاب المنقولين لفرق أعلى أو للطلاب المستجدبن الحاصلين على الثانوية العامة عام 2013 والمرشحين عن طريق مكتب تنسيق القبول بالجامعات والراغبين في التحويل لكلية مناظرة أو نقل قيدهم بكلية أخرى غير مناظرة. وأوضح خميس حسين، مدير عام شؤون الطلاب بالجامعة، أن قواعد تحويل الطلاب لفرق أعلى بين الكليات الجامعية تتضمن أن يكون الطالب ناجحا ومنقولا لفرقة أعلى في الكلية المحول منها ومستوفيا لشرط الإقامة في النطاق الجغرافي للجامعة، حيث إنه لا يقبل للإقامة بالمدن الجامعية طيلة سنوات دراسته، على أن تكون الأولوية في التحويل للطلاب الحاصلين على أعلى المجاميع مع مراعاة الشروط الداخلية للكليات، وبالنسبة لتحويل الطلاب المستجدين الحاصلين على الثانوية العامة عام 2013 والمرشحين عن طريق مكتب تنسيق القبول بالجامعات والراغبين في التحويل لكلية مناظرة أو نقل قيدهم من كلية أخرى غير مناظرة يتم ذلك بالتنسيق مع مكتب تنسيق القبول بالجامعات. كما بدأ، الإثنين، العمل بمكتب التحويلات المركزي بجامعة عين شمس للعام الجامعى 2013/ 2014، وذلك بمقر قاعة الامتحانات بالحرم الجامعي بالعباسية، ويبدأ المكتب عمله يوميا من الساعة العاشرة صباحا حتى الساعة الثالثة عصرا، خلال شهر رمضان المبارك، وحتى الرابعة عصرا بعد عيد الفطر المبارك. من جانبه قال الدكتور محمد الحسيني الطوخي، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، إنه سيتم الرجوع إلى الشروط المعلنة بكل كلية، وشدد على ضرورة تقديم الأوراق مستوفاة باليد ولن يلتفت إلى الطلبات التي ترد بالبريد، كما أكد ضرورة إرسال بيانات الحالة مباشرة إلى الكلية المراد التحويل إليها على أن يكون متضمنا موافقة صريحة على التحويل. من ناحية أخرى، استقبل الدكتور حسام عيسى، نائب رئيس الوزراء ووزير التعليم العالي، ندى شوشة، مدير إدارة مصر والشرق الأوسط وشمال إفريقيا بهيئة التمويل الدولية التابعة لمجموعة البنك الدولي، حيث بحث الجانبان أوجه التعاون بين وزارة التعليم العالي والبنك الدولي، خاصة في مجال تطوير التعليم الفني وربط مؤسسات التعليم الفنى بسوق العمل. واطلع عيسى خلال اللقاء على المبادرة التي أطلقتها الهيئة عام 2012 «E4E» من أجل الشباب العربي، والتي ترتكز على ضرورة تطوير العملية التعليمية بما يتلاءم مع احتياجات رجال الأعمال والصناعة، وتقوم تلك الهيئة بتمويل دراسات في 4 دول تتمثل في مصر، والمغرب، وتونس، والأردن، بهدف تزويد الشباب بالمهارات اللازمة لمتطلبات سوق العمل.إعلان - Ads إعلان - Ads
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