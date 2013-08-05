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وزير السياحة: سيتم فض اعتصامي «رابعة والنهضة».. ويد الحكومة ليست «مرتعشة»

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وزير السياحة: سيتم فض اعتصامي «رابعة والنهضة».. ويد الحكومة ليست «مرتعشة» وزير السياحة: سيتم فض اعتصامي «رابعة والنهضة».. ويد الحكومة ليست «مرتعشة»
قال هشام زعزوع، وزير السياحة، إن مظاهر العنف والإرهاب ستنتهي خلال الأيام المقبلة، لأنه ليس هناك أياد مرتعشة في ، وهناك قوانين تنظم التظاهر وقطع الطرق سيتم تطبيقها، لأن الحكومة حريصة على تطبيق القانون، مشددًا على أن فض اعتصامي ميدان رابعة العدوية والنهضة «هيتم.. هيتم»، حسب تعبيره. وأضاف «زعزوع»، في المؤتمر الصحفي الذي تم عقده على هامش حفل الإفطار الذي أقامه الاتحاد المصري للغرف السياحية، الأحد، أن معدلات السياحة بلغت أدنى مستوياتها بعد أحداث ثورة 30 يونيو، إلا أن العاملين في المجال لديهم أمل كبير فى استعادة مؤشرات الحركة من جديد، مشيرًا إلى أن أي أحداث عنف تقع في البلاد تؤثر بشكل مباشر على قرار الدول الغربية بسفر مواطنيها إلى . وأشار إلى أن اللجنة العليا للحج ستجتمع لمناقشة قرار بتخفيض أعداد الحجاج بنسبة 20%، ولا يمكن أن يتحمل قطاع السياحة هذه النسبة بمفرده ويجب أن يمتد ليشمل حج القرعة والجمعيات. وتابع: «برامج تحفيز الطيران العارض مستمرة، وتم وضع خطط لهذه البرامج، وطلب من أصحاب الشركات إبلاغ مكاتبهم بالخارج بذلك»، كما كشف عن 3 مراحل لاستعادة الحركة السياحية، تبدأ بمطالبة الدول برفع الحظر على السفر لمصر، خاصة في الأماكن التي لا تشهد أى مظاهر للعنف. ولفت إلى أن هناك بعض الدول بدأت في رفع الحظر مثل إيطاليا، وقال إن الخطوة الثانية تتعلق بالتنشيط وخاصة في منطقة الخليج لتنشيط السياحة العربية، وطالب بتأسيس شركة طيران وطنية للسياحة في مصر ولخدمة السياحة المصرية خاصة في الأماكن التي لا تستطيع مصر للطيران الوصول إليها. وأشار «زعزوع» إلى ضرورة رفع الجودة في المنتجات السياحية وعمل استثمارات في إطار شركات الإدارة، مطالبًا بتعاون أوثق بين الشركات، وأكد أن الوزارة ستدعم برامج السياحة الداخلية بنسبة تصل إلى 50% لتذاكر الطيران ولتشجيع السياحة الداخلية. وأوضح أنه تم اعتماد مبلغ مليار جنيه لاستيعاب أي زيادة جديدة في الطاقة الجديدة أو المتجددة، وأنه تم الاتفاق على تحديد المشاكل مع البنوك، خاصة في الأقساط المتأخرة.

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