أهمية الصيام لتقوية الذكورة عند الرجال؟

أرسل قارئ يقول أنا شاب متزوج حديثا، وأرغب بممارسة الجنس باستمرار فما هى الطريقة الأفضل للممارسة العلاقة ومتى وما أهمية الصيام بالنسبة للعلاقة الجنسية؟

يجيب على هذا الدكتور مصطفى عباس استشارى الجلديه والتناسلية، والعقم والذكوره بأن الصيام كلما زادت ساعات الصيام، كلما أتاحت فرصه عدم وجود استثارة، وهذا يؤدى إلى فرصة تكوين المواد المسئوله عن عملية الانتصاب وبالتالى تزيد من الرغبه الجنسيه الحقيقية، وهى الشعور بالانتصاب لعضو الذكر عند الزوج.

وأضاف مصطفى أن هذه الفتره لا تؤثر على الأزواج الصغار فى العمر، ولكن يكون لها تأثير كلما زاد العمر ويفضل أن يقيم العلاقه الحميمه بعد الفطار بساعتين حتى لا يؤثر تواجد الدم بكمية كبيرة فى المعدة للهضم وهذا بالتالى يؤثر على عملية الانتصاب وأيضا يتأثر بها كبار السن عن صغار السن ويفضل إجراء العلاقه الحميمة كلما شعرت بالرغبة الجنسية الحقيقية ولا يوجد داعى من الإكثار منها لأنه يؤثر عليك وعلى زوجتك بالسلب.