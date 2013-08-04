حمض الفوليك يقلل تعرض جنينك للتشوهات الخلقية

تحتاج فترة الحمل لمجموعة من النصائح نظرا للتغيرات العديدة التى قد تمر بها المرأة، والتى تجعل الحمل فى خطر فى بعض الأحيان تلك النصائح تتمثل فى، كما يوضح دكتور جورج يواقيم، استشارى أمراض النساء والتوليد، قائلا الابتعاد عن تناول أى عقاقير إلا إذا كانت فائدتها تفوق حدوث أى مخاطر على الطفل مع اختيار الغذاء المناسب والحرص على تناول حمض الفوليك، فيعتبر الغذاء من ضرورات حدوث الحمل الإيجابى فقد يحدث للمريض بعض التشوهات الخلقية وهذا يحدث بسبب الغذاء غير المناسب لذا يجب تعاطى الفيتامينات أثناء الحمل مع الحرص على تناول 400 ميكروجرام حمض الفوليك الذى يقلل من نسبة العيوب الخلقية مع ضرورة الابتعاد عن الجلوس أمام الفيديو والكمبيوتر وبالرغم من عدم وجود دراسات مؤكدة تؤكد الضرر الخاص بهما إلا أن هناك إشعاعا قد يؤثر على الجنين ويجب الابتعاد عن الكيماويات ومبيدات الحشرات لأنها تؤثر على الجنين.

ويتابع يواقيم هناك بعض التصرفات التى يجب أن تتعود عليها الحامل متمثلة فى تجنب الوقوف لفترات طويلة حيث يؤدى ذلك إلى الولادة المبكرة وقد تتعرض الحامل للطفح الجلدى هنا لابد من غسل تلك الأماكن التى تعرضت لذلك الطفح، وقد تلاحظ الحامل تورم الأصابع هنا لابد من رفع القدمين بصورة متكررة وهناك بعض العلامات الخطيرة التى لابد أن تشعر فيها الأم الحال الخطر، إذا شعرت بصداع حاد مع وجود نزيف مهبلى مع ضرورة استشارة الطبيب إذا كان هناك تقيؤ حاد متكرر وحرارة تبلغ 38 درجة مئوية وتورم اليدين والكاحلين.