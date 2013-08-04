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دراسات: الطماطم تخفض نسب الإصابة بالسرطان وأمراض القلب

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دراسات: الطماطم تخفض نسب الإصابة بالسرطان وأمراض القلب دراسات: الطماطم تخفض نسب الإصابة بالسرطان وأمراض القلب

كتب : روان مسعد منذ 9 دقائق

تستخدم الطماطم مع معظم الأكلات التي تطهى، سواء كانت مكرونة أو أرز أو أي نوع من الخضروات.

ولصلصة الطماطم الكثير من الاستخدامات أيضا، وفي أكثر من صورة، ولعل أفضل طريقة يمكن أن تمتص من خلالها كل فوائد الطماطم هي عندما توضع طازجة في السلطة.

وقد خلصت العديد من الدراسات، إلى أن أكثر الناس تناولا للطماطم، هم الأقل عرضة للإصابة بأنواع مختلفة من السرطانات، وخاصة سرطان الرئة والمعدة والبروستاتا، وهذا بسبب احتوائها على كمية كبيرة من مادة الليكوبين، التي لها تأثير وقائي من السرطان.

وتمنع الطماطم تليف وتآكل الحمض النووي في الخلية، وذلك لاحتوائها على نسبة عالية من المواد المضادة للأكسدة، مثل فيتامين C وفيتامين A وتلك المواد تحافظ على الحمض النووي من التليف، وبالتالي تساعد الطماطم على الحد من الأمراض التي لها صلة بالحمض النووي، مثل تصلب الشرايين والسكري.

وتحتوي الطماطم أيضا على عناصر غذائية هامة، مثل النياسين وحمض الفوليك وفيتامين B6، وهي مواد ترتبط بالحد من خطر الإصابة بأمراض القلب، فقد وجدت إحدى الدراسات أن النساء اللائي يتناولن من 7 لـ10 وجبات تحتوي على الطماطم أسبوعيا، هن أقل عرضة بنسبة 29% للإصابة بأمراض القلب وتصلب الشرايين من اللائي لا يتناولن الطماطم بشكل منتظم.

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