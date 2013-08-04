استشارى: فحوصات الرأس والعين ضرورية لضمان سلامة المولود

قال دكتور سامح ضياء الدين استشارى أمراض الأطفال، إن المولود الجديد يحتاج لعدد من الفحوصات الهامة والضرورية، موضحا أنه يأتى فى مقدمتهاعدد من الفحوصات الهامة والضرورية، والتى يأتى فحص الرأس والعين من ضمنهما فمحيط الرأس يجب أن يكون بين 33و37سم، ومفاصل عظام الجمجمة يجب أن تكون طريه.

وأشار إلى أن العين لابد أن تخضع لفحص دقيق لمعرفة ما إذا كان هناك نزيف داخل العين أم لا مع التأكد من عدم وجود مياه زرقاء، بجانب ذلك هناك فحص الأذن للتأكد من أن هناك تجاوبا مع المنبهات الخارجية، كما يجب فحص الجهاز التنفسى والقلب فلون الطفل يجب أن يكون زهريا مائلا إلى الاحمرار.

أما عن ضربات القلب، فأوضح دكتور سامح أنه يجب أن تكون من 120 إلى 160 فى الدقيقة، أما عن فحص البطن فعضلات البطن غير المكتملة تتيح لمس كل الأعضاء من الكبد إلى المعدة فالبنكرياس ويشمل ذلك فحص الصرة للتأكد من خلوها من الالتهاب بجانب ذلك فهناك فحص المفاصل والأطراف لأن قدم المولود قد يكون ملتفا نحو الداخل أو الخارج، لذا فإن فحص الجنين شىء هام وضرورى لمعالجة أى تغيرات وأمراض قد تطرأ عليه، ولا يجب إغفال ذلك الأمر لأهميته فالفحص الذى يخضع له الطفل بغرفة الولادة يتبعه الطبيب بفحوص أكثر حتى يغادر الطفل المستشفى التى ولد بها.