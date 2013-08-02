الحلقة (23) من سلسل "آسيا": الإفراج عن "راجي".. والعثور على "آسيا"

كتب : ندى سامي الجمعة 02-08-2013 21:57

شهدت أحداث الحلقة (23) من مسلسل "آسيا"، الإفراج عن راجي، بعد أن أدلى عزت عامل الكهرباء بأنه لا علاقه له باختفاء آسيا، فأفرج عنه مقابل دفع الكفالة، فذهب للعيش مع أمه وأبيه حتى يظهر أي جديد في قضيه اختفاء زوجته.

وبعد وصول راجي عند والديه، اتصل به ضابط المباحث المكلف بالبحث عن آسيا ليخبره أنه عثر عليها في الصحراء ولكن في حالة شديدة الإعياء إثر تعرضها لضرب مبرح، وقام عدد من البدو بإسعافها ونقلها إلى المستشفى، ولكن لا يوجد أي أثر لابنه سليم، فأسرع راجي وذهب إلى المستشفى ليرى زوجته.

بعد أن اطمئن راجي على زوجته، طلب منه ضابط المباحث أن يوقع على إقرار بأن تخضع زوجته للتحقيق بعد أن تشفى، لأنها متورطة في عده قضايا باسم شخصية أخرى تدعى ورد.

مسلسل "آسيا" من إخراج محمد بكير، وتأليف عباس أبو الحسن، وبطولة منى زكي وهاني عادل وباسم سمرة وسيد رجب وسلوى محمد.