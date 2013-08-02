الحلقة (24) من "مزاج الخير": "أفندينا" يتفق على صفقة جديدة لمواد مخدرة في شهر العسل

كتب : أروا الشوربجي الجمعة 02-08-2013 21:59

شهدت الحلقة الرابعة والعشرون من مسلسل "مزاج الخير"، مغادرة نوح وعائلته منزلهم كما أمرهم العمروتي ليسلمه إلى أفندينا وعائلته.

استغل "أفندينا" الذي يقوم بدوره الفنان مصطفى شعبان، سفره إلى الخارج في شهر العسل بعد زواجه من "فريدة" ابنة العمروتي، والتقى تجار مخدرات أجانب، واتفق معهم على أن يأخذ كمية من المخدرات الخام، واشترطوا عليه أن يفتح سوقًا جديدة لتسويق المخدرات.

أبلغ "بدارن" المحامي الذي يقوم بدوره الفنان محمد شومان، "نوح" بالعملية التي يقوم بها "أفندينا"، وفي المقابل أخذ مبلغًا كبيرًا من المال.

مسلسل "مزاج الخير" من تأليف أحمد عبدالفتاح، وإخراج مجدي الهواري، وبطولة مصطفى شعبان ودرة وعلا غانم وحسن حسني وسميحة أيوب ومحمود الجندي وحسين الإمام ومحمد نجاتي ومي سليم ومنة فضالي.