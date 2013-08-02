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الحلقة (22) من "يا مالكا قلبي": وصول والدة عبير إلى دبي.. ووالد جمال يطرده من المنزل

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الحلقة (22) من "يا مالكا قلبي": وصول والدة عبير إلى دبي.. ووالد جمال يطرده من المنزل الحلقة (22) من "يا مالكا قلبي": وصول والدة عبير إلى دبي.. ووالد جمال يطرده من المنزل

كتب : أروا الشوربجي الجمعة 02-08-2013 23:02

شهدت أحداث الحلقة (22) من مسلسل يا مالكا قلبي، تمسك جمال الذي يقوم بدوره الفنان فايز السعيد، بـ"عبير" والتي تقوم بدورها الفنانة شذى حسون، والذي جعل والده يطرده من المنزل، في نفس الوقت الذي وصلت والدة عبير إلى دبي، لتعرف ما يحدث بينها وبين جمال.

صارح "خالد" الذي يقوم بدوره الفنان حسين المهدي، زوجته "سارة" بضرورة انفصالهما، بعد أن عرفت حقيقة لعبه للقمار، وأنه لا يريدها أن تكمل حياتها مع إنسان فاشل، وقالت له سارة التي تقوم بدورها الفنانة لمياء طارق، إنه يجب أن يعطيها فرصة تساعده أن يكون أفضل، وإنها تحبه.

مسلسل "يا مالكًا قلبي" من إخراج عارف الطويل وتأليف وائل نجم، وبطولة لمياء طارق وحسين المهدي وخالد نجم وسميرة البارودي، وريتا حايك وأحمد صالح وأحمد الجسمي وفايز السعيد وشذى حسون.

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