الحلقة (22) من مسلسل "خيبر": المسلمون يحاصرون حصون "خيبر" من الشمال

كتب : ربيع ممدوح منذ 34 دقيقة

انتهت أحداث الحلقة الماضية من المسلسل التاريخي "خيبر" عند استعداد جيش المسلمين وتحركه لغزو "خيبر"؛ حيث قام "أوبي بن سلول" المنافق بإرسال تحذير إلى "كنانة بن أبي الحقيق" الذي اتخذ مكان أخية "سلام بن أبي الحقيق" بعد مقتله على يد المسلمين.

وكشفت أحداث حلقة اليوم عن استعداد يهود "خيبر" وكبارها لجيش المسلمين القادم إليهم، طبقا لرسالة حليفهم "ابن أوبي" التي تحذرهم من توجه المسلمين لغزوهم.

فيما كشفت الأحداث عن توجه جيش المسلمين إلى خيبر من اتجاه الشام، أي من اتجاه الشمال، حتى يحولوا بينهم وبين حلفائهم من "بني غطفان"، فيما قام اليهود باستعدادهم للقاء جيش المسلمين من اتجاه "يثرب"، وحشدوا النساء والأطفال في حصون بعيدة عن المعركة وهو حصن "النذار".

وتوجه جيش المسلمين لأول حصون خيبر وهو حصن "ناعم" الذي ذوده اليهود بكميات كبيرة من السلاح و"المنجنيق"، وانتهت أحداث الحلقة على حصار جيش المسلمين لحصون خيبر وهي حصون "ناعم و"بن مشكم".

يذكر أن المسلسل تدور أحداثه في إطار تاريخي، حول غزوة "خيبر" التي قادها الرسول محمد صلى الله عليه وسلم ضد اليهود، في العام السابع من الهجرة النبوية.