تعطل حركة قطارات الوجه القبلي ببني مزار بسبب حريق في عربة الصحافة

كتب : خديجة العادلي منذ 26 دقيقة

تعطلت حركة قطارات الوجه القبلي بمحطة بني مزار في المنيا بسبب نشوب حريق بعربة الصحافة.

تلقى العميد أشرف قدري مأمور مركز شرطة بني مزار، بلاغا من شرطة النقل والمواصلات يفيد بنشوب حريق بأحد القطارات شمال محطة قطارات بني مزار.

بانتقال قوات الحماية المدنية، تبين أن الحريق بالقطار رقم 90 (القاهرة- أسوان) وأنه نشب بالعربة الموجودة خلف الجرار (الصحافة).

وبسؤال المدعو محمد مصطفى محمد رشاد 40 عاما مسؤول توزيع بإحدى الصحف اقومية ومقيم شارع 26 يوليو- القاهرة، أفاد بأن الحريق يحتمل أن يكون بسبب قيام أحد ركاب القطار بإلقاء سيجارة مشتعلة، ما أدى إلى نشوب الحريق، نتج عن الحريق تعطل حركة القطارات لمدة 45 دقيقة وتم تسييرها عقب فصل العربة عن باقي القطار، وحرر محضر بالواقعة.