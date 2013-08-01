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مميش: لا صحة لما أشيع عن إلقاء سفينة لمتفجرات في القناة.. والسلطات سمحت بعبورها بعد التفتيش

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مميش: لا صحة لما أشيع عن إلقاء سفينة لمتفجرات في القناة.. والسلطات سمحت بعبورها بعد التفتيش مميش: لا صحة لما أشيع عن إلقاء سفينة لمتفجرات في القناة.. والسلطات سمحت بعبورها بعد التفتيش

كتب : إنجي هيبة منذ 60 دقيقة

صرح الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، بأنه لا صحة لما تداولته بعض المواقع عن إلقاء إحدى السفن العابرة لمتفجرات في القناة.

وأشار إلى أن حقيقة الأمر هو "عثور العاملين بهيئة قناة السويس، أثناء قيامهم بإنهاء الإجراءات اللازمة لعبور سفينة الحاويات الليبيرية "ZIM ANTWERP" بغاطس السويس، على بعض الصناديق الصغيرة وأبلغوا الجهات الأمنية عنها، على الفور قامت لجنة من هيئة قناة السويس والقوات المسلحة والقوات البحرية بفحص العبوات والكشف على شحنة السفينة وأثبتت المعاينات أن السفينة لا تحمل متفجرات ووجد أن الشحنة مطابقة لقائمة المشحونات وأنها تحتوي على ألعاب نارية".

وأوضح مميش أنه "تم السماح للسفينة بالعبور اليوم بعد اكتمال الإجراءات الخاصة بها وبموافقة الجهات الأمنية السيادية، وتبلغ حمولة السفينة 117 ألف طن وهي قادمة من الصين ومتجهة إلى إنجلترا".

وفي ختام تصريحه، أشاد مميش بيقظة العاملين المخلصين بالهيئة وشركاتها وحرصهم الشديد على تأمين قناة السويس، وحيا القوات المسلحة الباسلة وقوات الأمن الداخلي على دورهم الرائع في حماية وتأمين المجرى الملاحي للقناة وحماية حركة التجارة العالمية المارة عبر قناة السويس.

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