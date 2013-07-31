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رئيس الأركان يشارك قوات التأمين في السويس الإفطار

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رئيس الأركان يشارك قوات التأمين في السويس الإفطار رئيس الأركان يشارك قوات التأمين في السويس الإفطار

كتب : محمد مقلد الأربعاء 31-07-2013 22:23

شارك اليوم، الفريق صدقي صبحي رئيس أركان الجيش، قوات تأمين محافظة السويس وقادة الجيش الثالث وعلى رأسهم اللواء أسامة عسكر والعميد عاهل العربي قائد قوات تأمين المحافظة، إفطارهم أمام ديوان عام المحافظة والاطمئنان على الأوضاع الأمنية بالمحافظة.

استقبل أهالي السويس، الفريق صدقي صبحي، بحفاوة كبيرة أثناء دخوله المدينة. وأعرب المواطنون عن سعادتهم بزيارة صدقي للسويس، مؤكدين أنه كان تولى تأمين المحافظة وشؤونها في مرحلة صعبة مرت بها خلال ثورة يناير 2011 وقدم كثيرا للمحافظة خلال تلك الفترة الصعبة.

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