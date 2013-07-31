الجيش التونسي يهاجم مناطق في جبل الشعانبي للاشتباه في تحصن إرهابيين بها

ذكرت قناة «روسيا اليوم» الإخبارية، الأربعاء، أن الجيش التونسي هاجم جبل الشعانبي الذي يُشتبه في تحصن مسلحين به، وأضافت القناة أن الجيش أطلق قنابل الهاون على مناطق في جبل الشعانبي، مشيرة إلى نشوب حريقين في الجبل. وكان الجيش قد فكك 4 ألغام عثر عليها في منطقة التل من محمية الشعانبي، وهي نفس المنطقة التي اغتيل فيها الجنود التونسيون، الإثنين الماضي. وألقت أجهزة الأمن القبض على أحد المشتبه فيهم بأحداث الشعانبي، ونقلته إلى تونس العاصمة للتحقيق معه، نظرًا للاشتباه بعلاقته مع المجموعة الإرهابية المتحصنة في الجبل.إعلان - Ads إعلان - Ads