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الحلقة (20) من "حائرات": "راغب" يعترف لوالدته بأنه اغتصب "نورا"

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الحلقة (20) من "حائرات": "راغب" يعترف لوالدته بأنه اغتصب "نورا" الحلقة (20) من "حائرات": "راغب" يعترف لوالدته بأنه اغتصب "نورا"

كتب : فاطمة النشابي الأربعاء 31-07-2013 22:17

في الحلقة العشرين من مسلسل "حائرات"، تدفع زوجة أبوصبحي حساب عملية الإجهاض التي قامت بها نورا، ويبقى أبوهيثم على قراره بعدم بيع المنزل.

تبدأ رؤى في تجهيز نفسها للزواج من وسام، وتعرب والدتها عن حزنها الشديد لمغادرة ابنتها المنزل من أجل الزواج.

يرفض الأستاذ زهير ما فعلته أسرة نورا لعملية الإجهاض التي قامت بها، بينما يعترف هيثم لشقيقته بأن السبب في رفضه جملة "زوجة أبيه" هو أن يدخل الجيش إن كانت حامل في ولد.

تقرر زوجة جهاد مساعدته في مشروعه الجديد، لكنها تطلب منه أن يكتب المشروع باسمها، فيما تواصل إنعام معاناتها من السرطان، وتذهب للمستشفى لتلقي العلاج.

يعترف راغب لوالدته بأنه اغتصب نورا التي كانت تعمل لديهم، لكنها تنهار وتبكي، بينما تواصل نسرين مراعاتها للطفل المصاب بالسرطان.

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DMC

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